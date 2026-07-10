बांकीपुर उपचुनाव: BJP उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने नाम वापस लिया, व्यक्तिगत कारणों का दिया हवाला

बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार ने नाम वापस लिया (फ़ोटो- IANS)
Bankipur By Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की दौड़ में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आधिकारिक उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने चुनाव से हटने की घोषणा कर दी है। उन्होंने BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को लिखे एक पत्र में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के फैसले की औपचारिक जानकारी दी। अभिषेक कुमार ने इस फैसले के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है।
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