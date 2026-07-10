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बांकीपुर उपचुनाव: BJP उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने नाम वापस लिया, व्यक्तिगत कारणों का दिया हवाला

Bankipur By Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले BJP उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र लिखकर चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी दी।
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पटना

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Anand Shekhar

Jul 10, 2026

bankipur by election

बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार ने नाम वापस लिया (फ़ोटो- IANS)

Bankipur By Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की दौड़ में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आधिकारिक उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने चुनाव से हटने की घोषणा कर दी है। उन्होंने BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को लिखे एक पत्र में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के फैसले की औपचारिक जानकारी दी। अभिषेक कुमार ने इस फैसले के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है।

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Updated on:

10 Jul 2026 05:55 pm

Published on:

10 Jul 2026 05:54 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बांकीपुर उपचुनाव: BJP उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने नाम वापस लिया, व्यक्तिगत कारणों का दिया हवाला

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