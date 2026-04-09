क्या मैं आपको चुम्मा लूंगा?’ CM कार्यक्रम में रोकने पर भड़के विधायक, दरोगा से तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार (5 अप्रैल) को पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर दौरे पर थे। वाल्मीकिनगर हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए दो विधायक भी पहुंचे थे। हालांकि, सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया और धक्का-मुक्की तक की स्थिति बन गई। इस दौरान पुलिस और विधायक विनय बिहारी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। घटना पर जब पत्रकारों ने विनय बिहारी से प्रतिक्रिया मांगी, तो वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि विवाद ड्यूटी पर तैनात दरोगा के जवाब के कारण हुआ। उनके अनुसार, उन्होंने अधिकारियों को सूचना देने को कहा था, लेकिन दरोगा ने जवाब दिया कि “मैं आपका नौकर नहीं हूं।” इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया।