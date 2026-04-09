Bihar Politics: मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे, पर 25 साल पुराने विवाद ने बढ़ाई सम्राट चौधरी की मुश्किलें

नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी उनकी तरह साफ-सुथरी छवि वाला हो, इस पर जेडीयू सबसे ज्यादा जोर दे रही है। जेडीयू की इसी मांग को आधार बनाकर बीजेपी के भीतर भी कुछ नेता सम्राट चौधरी के नाम का विरोध कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सम्राट चौधरी के नाम पर सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, बल्कि जेडीयू के अंदर भी असहमति देखने को मिल रही है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी का नहीं, बल्कि पूरे गठबंधन का होगा। इसलिए यह फैसला केवल भाजपा का आंतरिक मामला नहीं है। उनका यह भी कहना है कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनकी तुलना नीतीश कुमार से की जाएगी। ऐसे में सम्राट चौधरी से जुड़े विवादों को विपक्ष मुद्दा बना सकता है, जिससे सरकार की किरकिरी होने की आशंका है।