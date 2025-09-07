बिहार विधानसभा चुनाव: चिराग पासवान के जीजा के बयान पर बिहार में तेज हुई राजनीति, एनडीए में सीट शेयरिंग पर खड़े हुए सवाल

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जुड़े एक सवाल पर मांझी ने कहा कि “उनकी बात मैं नहीं कर सकता हूं। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख ही रहे हैं। इसलिए मैं उनके बारे में नहीं कहता हूं। अभी एनडीए की जरूरत बिहार और भारत दोनों जगहों पर है। ऐसी स्थिति में एनडीए कमजोर नहीं हो, इसलिए गठबंधन के सभी अंगों को मदद करने की जरूरत है। एक माह के अंदर जीतन राम मांझी ने यह दूसरा अवसर है जब चिराग पासवान पर तंज कसा है। जीतन राम मांझी ने इससे पहले गया में पीएम की सभा में भी इशारों इशारों में तंज कसा था।