राबड़ी देवी पर भड़के नीतीश कुमार, कहा- ई सब को कुछ आता था? इनके पति हट गए तो CM बना दिया

नीतीश कुमार ने आगे कहा, "सारा काम हो रहा है और हर तरह से बिहार बहुत तरक्की कर रहा है। केंद्र सरकार के सपोर्ट से बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है। तो आप लोग यहां क्यों खड़े हैं? और इन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या यह काम करने का सही तरीका है? इन सब का क्या मतलब है? क्या इनमें से किसी को कुछ पता था? क्या इन्होंने कोई काम किया है? कोई काम नहीं हुआ है। 15 साल तक कुछ नहीं किया गया। अभी बिहार और भी तरक्की करने वाला है। तो यह समझ लीजिए, ये लोग बिल्कुल बेकार हैं। ये किसी काम के नहीं हैं।"