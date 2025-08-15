Independence Day: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महादलित टोला पहुंचे सीएम, पढ़िए क्या दिया तोहफा

Independence Day बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर दलित वोटरों को साधने का प्रयास किया। 15 अगस्त को पटना से सटे पुनपुन प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत स्थित महादलित टोला ग्राम डिहरी में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपलोगों की जो भी मांगें या इच्छा थी उसे पूरा कराने के लिए हमलोगों ने पहले से ही मन बना लिया है। सीएम ने कहा कि आप सभी के लिए इस महादलित टोले में 29 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन तथा 55 लाख रुपए की लागत से स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही कल्याणपुर पंचायत के खपूरा में 35 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कराया जाएगा।
इस टोले में आवागमन की सुविधा को सुगम बनाने के लिए ग्राम डिहरी के हनुमान मंदिर से बिहटा सरमेरा पथ तक 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। बिहटा सरमेरा पथ से वाजितपुर रेलवे स्टेशन के तक 2.1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। ताकि स्थानीय लोग आसानी से रेलवे स्टेशन तक आवागमन कर सके। सीएम नीतीश कुमार के महादलित टोला पहुंचने पर स्थानीय नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को फूलों की बड़ी माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका अभिनंदन किया। महादलित टोला में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सुखू चौधरी ने तिरंगा फहराया।
मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत 115 जीविका स्वयं सहाता समूहों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहयोग के तहत 1 करोड़ 50 लाख 40 हजार रुपए का सांकेतिक चेक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सांकेतिक चेक, राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चश्मा वितरण, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया।
इससे पहले पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दिया था। इसके साथ ही उन्होंने 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, उद्योग लगाने के लिए कारोबारियों को सब्सिडी देने और दिवाली-छठ पर दूसरे राज्यों से बिहार के लिए बसें चलाने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था।