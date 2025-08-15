Independence Day: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महादलित टोला पहुंचे सीएम, पढ़िए क्या दिया तोहफा

Independence Day बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर दलित वोटरों को साधने का प्रयास किया। 15 अगस्त को पटना से सटे पुनपुन प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत स्थित महादलित टोला ग्राम डिहरी में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपलोगों की जो भी मांगें या इच्छा थी उसे पूरा कराने के लिए हमलोगों ने पहले से ही मन बना लिया है। सीएम ने कहा कि आप सभी के लिए इस महादलित टोले में 29 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन तथा 55 लाख रुपए की लागत से स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही कल्याणपुर पंचायत के खपूरा में 35 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कराया जाएगा।