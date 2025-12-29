क्या फर्जी है बिहार के मंत्री की पीएचडी? 280 वैकेंसी के बाद भी क्यों नहीं बन पाए प्रोफेसर, कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल

दिलचस्प बात यह है कि अभी पिछले महीने (नवंबर) ही अशोक चौधरी को मगध विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में डी.लिट (D.Litt) की प्रतिष्ठित उपाधि से नवाजा गया था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें यह सम्मान दिया था। उनका शोध विषय बिहार का 'जाति सर्वेक्षण' था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस समय उनके ज्ञान के प्रति जुनून की प्रशंसा की थी, लेकिन अब उनकी पुरानी पीएचडी डिग्री पर उठे सवालों ने इस नई उपलब्धि पर भी संशय के बादल मंडरा दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब पीएचडी की वैधता ही जांच के दायरे में है, तो डी.लिट जैसी उपाधियों पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है।