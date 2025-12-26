नीतीश सरकार के मंत्री को मिली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी, जॉइनिंग लिस्ट में नहीं आया नाम

अशोक चौधरी ने 2002 में मगध यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की थी। इस बात की जांच अभी भी चल रही है कि क्या उनकी PhD डिग्री यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के 2009 के नियमों के मुताबिक है या नहीं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि जब तक सभी प्रमाण पत्रों की अच्छी तरह से जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी भी कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता। यूनिवर्सिटी ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी भी स्टेज पर कोई सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है या नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो नियुक्ति पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा।