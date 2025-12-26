मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही… तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को लिखा पत्र, अपनी ही पार्टी के पूर्व नेता पर लगाए आरोप

अपने पत्र में तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें लगातार फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तेज प्रताप ने गृह मंत्री से इस मामले को गंभीरता से लेने और तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी है और इसे तुरंत मजबूत करने की जरूरत है।