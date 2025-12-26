मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही… तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को लिखा पत्र, अपनी ही पार्टी के पूर्व नेता पर लगाए आरोप

तेज प्रताप यादव Photo-IANS)
Bihar Politics: बिहार की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह खतरा उनकी अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेनू यादव से है। तेज प्रताप ने सीधे उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर सुरक्षा की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात उनके लिए सुरक्षित नहीं हैं।
अपने पत्र में तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें लगातार फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तेज प्रताप ने गृह मंत्री से इस मामले को गंभीरता से लेने और तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी है और इसे तुरंत मजबूत करने की जरूरत है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय पुलिस स्टेशन में औपचारिक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने उन धमकियों, मानसिक उत्पीड़न और सुरक्षा जोखिमों का विस्तार से जिक्र किया है जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने आवेदन स्वीकार कर लिया है और शुरुआती जांच शुरू कर दी है। पुलिस कॉल डिटेल्स और मैसेज से जुड़े तकनीकी सबूतों की भी जांच कर रही है।
अपने पत्र और शिकायत में तेज प्रताप यादव ने यह भी आरोप लगाया कि संतोष यादव लगातार पार्टी अनुशासन का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इन आरोपों को गंभीर मानते हुए जनशक्ति जनता दल ने संतोष यादव को पार्टी से निकाल दिया था। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी तरह की धमकी या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है।
गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव फिलहाल अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि जन शक्ति जनता दल आने वाले विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार उतारेगा। ऐसे समय में, उनकी सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवालों ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग