लड़का था या लड़की? PHC में प्रियंका-संजना के बच्चों की अदला-बदली पर बवाल, वजन और टाइमिंग से खुला राज

मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने तुरंत दखल दिया। दोनों बच्चों के जन्म का समय और वज़न चेक किया गया। अस्पताल का रजिस्टर भी देखा गया। एक नवजात का जन्म 5:40 PM पर रिकॉर्ड किया गया था, जबकि दूसरे का 6:30 PM पर। एक बच्चे का वज़न 2500 ग्राम था, और दूसरे का 3100 ग्राम। डिलीवरी रजिस्टर में दर्ज डिटेल्स इन आंकड़ों से पूरी तरह मेल खाती थीं। इन तथ्यों की तुलना करने के बाद, यह साफ़ हो गया कि कौन सा बच्चा किस मां का है।