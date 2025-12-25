पटना मेट्रो की रफ्तार पर उद्घाटन के 2 महीने बाद ही लगा ब्रेक, प्रायोरिटी कॉरिडोर की सेवा जानें क्यों हुई ठप

पटना मेट्रो की प्रायोरिटी कॉरिडोर सेवा का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर को किया था और 7 अक्टूबर से यह आम यात्रियों के लिए शुरू हुई थी। लगभग 76 दिनों तक सुचारू सेवा के बाद, बुधवार को एक तकनीकी खराबी का पता चला, जिससे मेट्रो को अचानक रोकना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि खराबी एक दिन में ठीक नहीं हो पाई और गुरुवार को क्रिसमस के दिन भी मेट्रो बंद रही।