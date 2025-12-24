‘जो भागा वो बचा, जो नहीं भागा उसे 3 महीने में भगा दूंगा…’ सम्राट चौधरी का अपराधियों को अल्टिमेटम, लालू यादव पर भी कसा तंज

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (फोटो- X@ @samrat4bjp)
Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। कड़ी चेतावनी देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, "जो भाग गए, उन्होंने खुद को बचा लिया, जो नहीं भागे हैं, उन्हें मैं तीन महीने के अंदर भगा दूंगा।" सम्राट चौधरी ने ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री जय नारायण निषाद की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं। इस मौके पर उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, बिजली सब्सिडी और विकास कार्यों को लेकर सरकार की नीतियों की तारीफ की, साथ ही RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला भी बोला।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अभी सफाई अभियान चल रहा है। अपराधियों की तुलना कचरे से करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे सफाई अभियान के दौरान कचरा हटाया जाता है, वैसे ही अपराधियों को भी हटाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि डर के मारे कई अपराधी पहले ही बिहार से भाग चुके हैं और जो बचे हैं, उन्हें अगले तीन महीनों के अंदर या तो जेल भेजा जाएगा या राज्य छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा।
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोग अच्छे हैं और सुशासन में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी आपराधिक गतिविधियों से राज्य की छवि खराब करते हैं। ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा।
अपने भाषण के दौरान, सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले के दौर में ऐसे बयान दिए जाते थे कि अगर बाढ़ नहीं आएगी तो हम मछली कैसे खाएंगे? लेकिन आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार मछली उत्पादन के क्षेत्र में कई राज्यों से आगे निकल गया है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मछली एक्सपोर्ट की जाएगी।
125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार इस पर लगभग 19,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी बिजली सब्सिडी मिलती थी और उसपर लगभग 16,000 करोड़ खर्च होते थे, लेकिन अब आम लोगों को राहत देने के लिए अतिरिक्त 3,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का फायदा विपक्ष को भी मिल रहा है और लालू प्रसाद यादव के घर में भी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि NDA सरकार का लक्ष्य सिर्फ अपराध कम करना नहीं है, बल्कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना भी है ताकि लोगों को रोजगार के लिए राज्य छोड़कर न जाना पड़े। उन्होंने बदलाव की कुंजी के तौर पर शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देते हुए कहा कि पहले बिहार में मुट्ठी भर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जबकि अब हर जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और अपने-अपने क्षेत्रों में नाम रोशन करने की अपील की, क्योंकि वे ही बिहार के असली ब्रांड एंबेसडर हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग