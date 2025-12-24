24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘जो भागा वो बचा, जो नहीं भागा उसे 3 महीने में भगा दूंगा…’ सम्राट चौधरी का अपराधियों को अल्टिमेटम, लालू यादव पर भी कसा तंज

Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें या तो जेल भेजा जाएगा या तीन महीने के अंदर राज्य छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने लालू यादव पर तंज भी कसा और बिहार सरकार की योजनाओं की तारीफ की। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 24, 2025

bihar politics

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (फोटो- X@ @samrat4bjp)

Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। कड़ी चेतावनी देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, "जो भाग गए, उन्होंने खुद को बचा लिया, जो नहीं भागे हैं, उन्हें मैं तीन महीने के अंदर भगा दूंगा।" सम्राट चौधरी ने ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री जय नारायण निषाद की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं। इस मौके पर उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, बिजली सब्सिडी और विकास कार्यों को लेकर सरकार की नीतियों की तारीफ की, साथ ही RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला भी बोला।

अपराधियों को कड़ा संदेश

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अभी सफाई अभियान चल रहा है। अपराधियों की तुलना कचरे से करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे सफाई अभियान के दौरान कचरा हटाया जाता है, वैसे ही अपराधियों को भी हटाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि डर के मारे कई अपराधी पहले ही बिहार से भाग चुके हैं और जो बचे हैं, उन्हें अगले तीन महीनों के अंदर या तो जेल भेजा जाएगा या राज्य छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा।

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोग अच्छे हैं और सुशासन में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी आपराधिक गतिविधियों से राज्य की छवि खराब करते हैं। ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

लालू यादव पर तंज

अपने भाषण के दौरान, सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले के दौर में ऐसे बयान दिए जाते थे कि अगर बाढ़ नहीं आएगी तो हम मछली कैसे खाएंगे? लेकिन आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार मछली उत्पादन के क्षेत्र में कई राज्यों से आगे निकल गया है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मछली एक्सपोर्ट की जाएगी।

लालू यदाव को भी मिलती है मुफ्त बिजली - सम्राट चौधरी

125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार इस पर लगभग 19,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी बिजली सब्सिडी मिलती थी और उसपर लगभग 16,000 करोड़ खर्च होते थे, लेकिन अब आम लोगों को राहत देने के लिए अतिरिक्त 3,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का फायदा विपक्ष को भी मिल रहा है और लालू प्रसाद यादव के घर में भी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है।

सुशासन और विकास का दावा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि NDA सरकार का लक्ष्य सिर्फ अपराध कम करना नहीं है, बल्कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना भी है ताकि लोगों को रोजगार के लिए राज्य छोड़कर न जाना पड़े। उन्होंने बदलाव की कुंजी के तौर पर शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देते हुए कहा कि पहले बिहार में मुट्ठी भर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जबकि अब हर जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और अपने-अपने क्षेत्रों में नाम रोशन करने की अपील की, क्योंकि वे ही बिहार के असली ब्रांड एंबेसडर हैं।

ये भी पढ़ें

AIMIM विधायक क्यों कर रहे किशनगंज में आर्मी कैंप का विरोध? CM से लेकर DM तक की शिकायत
किशनगंज
kishanganj army camp

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

24 Dec 2025 07:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘जो भागा वो बचा, जो नहीं भागा उसे 3 महीने में भगा दूंगा…’ सम्राट चौधरी का अपराधियों को अल्टिमेटम, लालू यादव पर भी कसा तंज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.