वीरेंद्र सहवाग बनेंगे बिहार क्रिकेट के ब्रांड एंबेसडर? सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद उठी जोरदार मांग

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस मुलाकात की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए बताया कि वीरेंद्र सहवाग का पटना स्थित सरकारी आवास पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उन्होंने लिखा, "भारत के स्टार क्रिकेटर रहे, विस्फोट बल्लेबाज के तौर पर अनेकों कीर्तिमान रचने वाले, "मुल्तान के सुल्तान" के नाम से प्रसिद्ध वीरेंद्र सहवाग जी का पटना स्थित सरकारी आवास पर आगमन हुआ। उनका पारंपरिक तरीके से हार्दिक स्वागत-अभिनंदन किया। वीरेंद्र सहवाग जी लाखों-लाख युवाओं के आदर्श रहें। उनसे बिहार की बेहतरी, खेल जगत में विशेषकर क्रिकेट को लेकर राज्य में अवसर और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।"