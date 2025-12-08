Patna Metro: राजेंद्र नगर रेल लाइन के 21 मीटर नीचे बन रहा डुअल कनेक्टिविटी हब, नए साल में 5 स्टेशनों से दौड़ेगी मेट्रो

पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन पूरे नेटवर्क का सबसे अहम इंटरचेंज पॉइंट होगा। यहां रेड लाइन और ब्लू लाइन का आपसी मिलान होगा। इससे आईएसबीटी, दानापुर, पटना जंक्शन और खेमनीचक जैसे प्रमुख इलाकों के बीच यात्रा बेहद आसान और तेज हो जाएगी। 15 जनवरी को दिल्ली मेट्रो की तकनीकी टीम पटना आकर राजेंद्र नगर, मोइनुल हक और पटना जंक्शन अंडरग्राउंड स्टेशनों का निरीक्षण करेगी। इसके बाद परियोजना को अंतिम तकनीकी मंजूरी मिलने की संभावना है।