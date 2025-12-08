Patna Metro: राजेंद्र नगर रेल लाइन के 21 मीटर नीचे बन रहा डुअल कनेक्टिविटी हब, नए साल में 5 स्टेशनों से दौड़ेगी मेट्रो

Patna Metro: पटना मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। राजधानी के ट्रैफिक दबाव को कम करने वाला यह मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नए साल में लोगों की आवाजाही का बड़ा सहारा बनने जा रहा है। फिलहाल मेट्रो का परिचालन आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ स्टेशन से हो रहा है, जबकि बहुत जल्द इसे पांच स्टेशनों तक विस्तार देने की तैयारी पूरी हो चुकी है।
पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर पर फिलहाल आईएसबीटी से जीरो माइल होते हुए भूतनाथ तक मेट्रो का सफल परिचालन जारी है। यह रूट लगभग 2.9 किलोमीटर लंबा है। अब दिसंबर के अंत तक मलाही पकड़ी तक निर्माण कार्य पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक कुल 5 स्टेशन मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे।
निर्माण एजेंसी के अनुसार नए साल की शुरुआत में पटना मेट्रो आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक 6.107 किलोमीटर लंबे रूट पर परिचालन के लिए तैयार हो जाएगी। हालांकि खेमनीचक स्टेशन पर अभी मेट्रो का ठहराव नहीं होगा, क्योंकि वहां जमीन उपलब्ध होने में हुई देरी की वजह से अभी तक स्टेशन निर्माण शुरू नहीं हो सका है। अधिकारियों का कहना है कि खेमनीचक स्टेशन के निर्माण में लगभग छह महीने का समय लगेगा।
पटना मेट्रो का सबसे खास आकर्षण बनने जा रहा है राजेंद्र नगर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, जो जमीन से पूरे 21 मीटर नीचे बनेगा। यह स्टेशन देश के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशनों में शामिल होगा। इसके ऊपर राजेंद्र नगर रेलवे लाइन है, जिसे बिना बाधित किए मेट्रो नीचे से गुजरेगी। यह स्टेशन रेल और मेट्रो का डुअल कनेक्टिविटी हब बनेगा, जिससे यात्री सीधे ट्रेन से उतरकर मेट्रो पकड़ सकेंगे।
पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन पूरे नेटवर्क का सबसे अहम इंटरचेंज पॉइंट होगा। यहां रेड लाइन और ब्लू लाइन का आपसी मिलान होगा। इससे आईएसबीटी, दानापुर, पटना जंक्शन और खेमनीचक जैसे प्रमुख इलाकों के बीच यात्रा बेहद आसान और तेज हो जाएगी। 15 जनवरी को दिल्ली मेट्रो की तकनीकी टीम पटना आकर राजेंद्र नगर, मोइनुल हक और पटना जंक्शन अंडरग्राउंड स्टेशनों का निरीक्षण करेगी। इसके बाद परियोजना को अंतिम तकनीकी मंजूरी मिलने की संभावना है।
भूतनाथ से मलाही पकड़ी के बीच मेट्रो लाइन का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। मलाही पकड़ी स्टेशन से लगभग 90 फीट तक पटरी और बिजली का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं भूतनाथ स्टेशन के आगे भी तेजी से पटरी बिछाने और बिजली पोल लगाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही भूतनाथ, जीरो माइल और आईएसबीटी स्टेशन को दोनों दिशाओं से जोड़ने का काम भी अंतिम चरण में है।
पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर का किराया पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है। फिलहाल लोग भूतनाथ से आईएसबीटी तक 15 रुपये में सफर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू होगा, आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक का पूरा सफर 30 रुपये में तय होगा।
