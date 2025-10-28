बिहार में भी दिखेगा मोंथा चक्रवात का असर, आज से बदलने लगेगा मौसम का मिजाज… इन जिलों में बारिश के आसार

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बिहार में मोंथा का असली असर 29 से 31 अक्टूबर के बीच महसूस किया जाएगा। 29 अक्टूबर को कैमूर, गया, शेखपुरा, नवादा, औरंगाबाद और रोहतास में भारी बारिश की संभावना है। 30 अक्टूबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, बांका और जमुई में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह, 31 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और शिवहर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और मुंगेर में मध्यम से भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है।