Crime News: पति के कमरे की लगाई कुंडी, देवर के साथ किया कांड, भाभी हो गई फरार

फुलवारीशरीफ में रहने वाले रिजवान कुरैशी की हत्या उसकी मंझली भाभी ने कर के फरार हो गई। रिजवान कुरैशी की बड़ी

भाभी जब सुबह देवर के कमरे में गईं तो कमरे का नजारा देखकर वो दंग रह गई। कमरे में खून से लथपथ हालत में देवर जमीन पर पड़ा था। उनकी चीख सुनकर बाकी के लोग भी वहां आए। फिर परिवार वालों के पता चला कि इस हत्या कांड को युवक की मंझली भाभी ने अंजाम देकर फरार हो गई है। युवक की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई हई थी। इस बीच उसने इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गई। परिवार ने थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस महिला की तलाश कर रही है। यह पूरा मामला पटना जिला के भुसौला दानापुर इलाके का है। शनिवार की रात 24 वर्षीय रिजवान कुरैशी की हत्या हुई है।