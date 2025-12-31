जेब में 20,552 कैश, बैंक बैलेंस भी मामूली, लेकिन दिल्ली में करोड़ों का फ्लैट; साल के आखिरी दिन CM नीतीश ने घोषित की संपत्ति

विजय कुमार सिन्हा के पास कृषि भूमि की तुलना में ज्यादा आवासीय और व्यावसायिक भूमि है। उनके पास 11.62 करोड़ रुपये से ज्यादा की कुल संपत्ति बताई गई है। लखीसराय के सिंघाचक में कृषि भूमि के अलावा, उनके पास पुणे (महाराष्ट्र) और पटना में भी कीमती प्लॉट हैं। उनके पास एक रिवॉल्वर और एक राइफल भी है। उनके पास लगभग 1.01 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 2.81 करोड़ की चल संपत्ति है। विजय सिन्हा के पास 2023 मॉडल की महिंद्रा बोलेरो और एक दोपहिया वाहन भी है। इसके अलावा, उनके पास लगभग 90 ग्राम सोना है। हालांकि सिन्हा पर विभिन्न बैंकों का करीब 40 लाख रुपये का लोन भी है।