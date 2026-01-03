फ्लाईओवर तो ठीक है, मेरे गांव की सड़क का क्या? फराह खान के कुक ने नितिन गडकरी के सामने जोड़ लिए हाथ

फराह खान और उनके कुक दिलीप के साथ नितिन गडकरी। फोटो- सोशल साइट-एक्स
“सर, मेरे गांव में ना एक सड़क बनवा दीजिए!” बॉलीवुड डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान के कुक दिलीप का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का यह वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरियोग्राफर-डायरेक्टर फराह खान के व्लॉग के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, लेटेस्ट गेस्ट थे। वह अपने YouTube चैनल के लिए एक मज़ेदार एपिसोड के लिए दिलीप के साथ उनसे मिलने उनके दिल्ली वाले घर गईं। मीटिंग के दौरान, दिलीप ने कहा कि उनकी नितिन गडकरी से एक रिक्वेस्ट है कि वे उनके गांव में सड़कें बनवा दें!
फराह ने गडकरी से हाथ मिलाया, जबकि दिलीप ने गडकरी के पैर छुए। फिर फराह ने कहा, “इतने बड़े आदमी हमारे व्लॉग पर कभी नहीं आए हैं। फराह ने गडकरी से आगे कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है। दिलीप आपको इसके लिए बार-बार परेशान करेगा, आप सुन लेंगे।” इसके तुरंत बाद दिलीप ने कहा, “सर, मेरे गांव में ना एक सड़क बनवा दीजिए!” दिलीप बिहार के दरभंगा शहर के रहने वाले हैं।
दिलीप की फरियाद सुनने के बाद फराह ने अपना माथा पीटा और मज़ेदार अंदाज़ में जवाब दिया, “अरे! सर इतने बड़े-बड़े फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं!” दिलीप तुमने यह कह दिया? इसपर दिलीप ने कहा कि अगर गांव में भी सड़कें बन जाएं तो बहुत मदद मिलेगी। नितिन गडकरी इस बात पर मुस्कुराए। फिर दिलीप से उसके गांव का नाम पूछा और कहा कि उन्होंने पूरे बिहार राज्य में पहले ही बहुत सारी सड़कें बनवा दी हैं, और जल्द ही और भी बनेंगी। गडकरी की पत्नी, कंचन गडकरी से मिलने पर, फराह और दिलीप को पता चला कि वह कई NGO चलाती हैं और एक बैंक की चेयरमैन भी हैं। यह सुनकर, दिलीप फिर से बातचीत में कूद पड़ा और बोला, “मैम, मुझे लोन चाहिए था। आप मुझे दिलवा दो ना?”
फराह ने बताया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू करने का इंतज़ार करते हुए अपने कुकिंग व्लॉग शुरू किए। उन्होंने 2024 में अपनी YouTube यात्रा शुरू की, और उनके कुकिंग वीडियो धीरे-धीरे पॉपुलर हो गए। दिलीप के साथ उनकी बातचीत ने लोगों का दिल जीत लिया, जिससे वह इंटरनेट सेंसेशन बन गए। मशहूर होने के बाद, दिलीप फराह के साथ कई विज्ञापनों में नज़र आए हैं और शाहरुख खान जैसे सितारों के साथ भी दिखे हैं।
