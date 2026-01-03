फ्लाईओवर तो ठीक है, मेरे गांव की सड़क का क्या? फराह खान के कुक ने नितिन गडकरी के सामने जोड़ लिए हाथ

दिलीप की फरियाद सुनने के बाद फराह ने अपना माथा पीटा और मज़ेदार अंदाज़ में जवाब दिया, “अरे! सर इतने बड़े-बड़े फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं!” दिलीप तुमने यह कह दिया? इसपर दिलीप ने कहा कि अगर गांव में भी सड़कें बन जाएं तो बहुत मदद मिलेगी। नितिन गडकरी इस बात पर मुस्कुराए। फिर दिलीप से उसके गांव का नाम पूछा और कहा कि उन्होंने पूरे बिहार राज्य में पहले ही बहुत सारी सड़कें बनवा दी हैं, और जल्द ही और भी बनेंगी। गडकरी की पत्नी, कंचन गडकरी से मिलने पर, फराह और दिलीप को पता चला कि वह कई NGO चलाती हैं और एक बैंक की चेयरमैन भी हैं। यह सुनकर, दिलीप फिर से बातचीत में कूद पड़ा और बोला, “मैम, मुझे लोन चाहिए था। आप मुझे दिलवा दो ना?”