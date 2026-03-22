Purnea News: महिला ने गैर-मर्दों से संबंध बनाने से किया इंकार, तो पार्टनर ने दोस्त संग मिलकर की हत्या

Purnea News पुलिस ने 11 मार्च की रात हुई 18 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पूर्णिया की पुलिस अधीक्षक (SP) स्वीटी सहरावत ने बताया कि महिला के पिता ने 12 मार्च को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 11 मार्च की रात करीब 11 बजे से लापता थी। एसपी के अनुसार, अपहरण की आशंका के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।