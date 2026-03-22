Purnea News: महिला ने गैर-मर्दों से संबंध बनाने से किया इंकार, तो पार्टनर ने दोस्त संग मिलकर की हत्या

Crime News(photo:patrika file)
Purnea News पुलिस ने 11 मार्च की रात हुई 18 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पूर्णिया की पुलिस अधीक्षक (SP) स्वीटी सहरावत ने बताया कि महिला के पिता ने 12 मार्च को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 11 मार्च की रात करीब 11 बजे से लापता थी। एसपी के अनुसार, अपहरण की आशंका के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तकनीकी जांच शुरू की और एक संदिग्ध, सचिन कुमार, को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान सचिन ने खुलासा किया कि वह पिछले तीन-चार महीनों से महिला के संपर्क में था और रोज़ फोन पर उससे बातचीत करता था।
पुलिस के अनुसार, 11 मार्च की रात सचिन, महिला और उसके तीन दोस्त एक स्थानीय मेले में घूमने गए थे। मेले के दौरान वे एक आरोपी के परिचित की चाय की दुकान पर रुके, जहां यह वारदात हुई।
एसपी सहरावत ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उसने उसी स्थान पर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे ही संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब युवती ने इसका विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया और हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी।
एसपी सहरावत के अनुसार, वारदात के बाद आरोपियों ने शव को पास के एक मक्के के खेत में बोरे में बांधकर छिपा दिया था। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर लिया है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। एसपी ने बताया कि SDPO, बैसी की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है।
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