‘गुजरात हो या मॉरीशस, बिहारी जहां भी गए…’ बिहार दिवस पर PM मोदी ने CM नीतीश को लिखा भावुक पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए लिखा कि बिहार आज जिस विकास पथ पर है, उसमें सुशासन की बड़ी भूमिका है। उन्होंने लिखा, 'आपके नेतृत्व में बिहार एक बड़े परिवर्तन का साक्षी बना है। सुशासन के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता ने राज्य में विश्वास, स्थिरता और प्रगति की एक नई धारा शुरू की है। आज का बिहार अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है।'