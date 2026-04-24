गोपालगंज: ज्वेलरी शॉप लूट के दौरान फायरिंग, एक युवक की मौत; गुस्साई भीड़ ने एक बदमाश को पीट-पीटकर मार डाला

स्थानीय लोगों के अनुसार, दो बाइकों पर सवार छह अपराधी ज्वेलरी शॉप लूटने पहुंचे थे। वे हथियार के बल पर लूटपाट का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दुकानदार के विरोध करने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि चंवर के रास्ते मठिया की ओर भागते समय एक बदमाश ने फिर गोली चलाई, जिसमें सिसई टोला, मठिया निवासी पंचा मिश्र के 32 वर्षीय पुत्र डबल मिश्र की मौके पर ही मौत हो गई।