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बिहार में गार्ड ने संभाली इलाज की जिम्मेदारी, अस्पताल में मरीज को टांके लगाते तस्वीर वायरल

बिहार के बगहा अनुमंडलीय अस्पताल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड घायल मरीज को टांके लगाते हुए दिखाई दे रहा है।

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Rajesh Kumar Ojha

Apr 21, 2026

गार्ड ने संभाली इलाज की जिम्मेदारी। फोटो- सोशल साइट एक्स

मुन्ना भाई MBBS आपने देखी होगी, जिसमें संजय दत्त बिना मेडिकल डिग्री के इलाज करते नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा सब-डिविजनल अस्पताल से सामने आया है।यहां एक मरीज के जख्मों पर टांके लगाते हुए अस्पताल की सुरक्षा में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड की वीडियो सामने आया है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

घायलों के इलाज को आगे आया सिक्योरिटी गार्ड

सोमवार को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के इलाज के दौरान डॉक्टरों की मदद के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाया गया, जिसने टांके लगाने में सहयोग किया। घायलों की पहचान वसीम अख्तर और सुरेंद्र पासी के रूप में हुई है, जो पिकअप वैन चालक हैं और उत्तर प्रदेश के जटहां थाना क्षेत्र के जटहां भैरगंज बाजार के निवासी हैं।

वसीम अख्तर ने बताया कि यह दुर्घटना बगहा-बेतिया मुख्य सड़क पर नेशनल हाईवे-727 पर शास्त्री नगर स्थित एक गैस एजेंसी के पास हुई। उन्होंने कहा, “एक टेम्पो और पिकअप वैन की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिससे हमारी गाड़ी सड़क पर पलट गई। इसमें दो लोग घायल हो गए, जबकि टेम्पो चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।”

अस्पताल में गार्ड ने की इलाज में मदद

चश्मदीदों ने घायलों को सब-डिविजनल अस्पताल पहुंचाया, जहां लगभग एक ही समय में कई सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आए। ड्रेसर और ऑपरेशन थिएटर (OT) स्टाफ उपलब्ध नहीं होने तथा नर्सों और डॉक्टरों की कमी के कारण, एक सिक्योरिटी गार्ड ने देखरेख में बेसिक टांके लगाने में मदद की। इस घटना का बचाव करते हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट अशोक कुमार तिवारी ने मैनपावर की कमी का हवाला दिया। उन्होंने कहा, “अस्पताल में अब तक न तो OT स्टाफ और न ही ड्रेसर की नियुक्ति हुई है। GNM स्टाफ और डॉक्टरों की भी कमी है। चूंकि एक साथ पांच से अधिक दुर्घटना पीड़ित पहुंच गए थे, इसलिए गार्ड की मदद ली गई।”

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Published on:

21 Apr 2026 02:01 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में गार्ड ने संभाली इलाज की जिम्मेदारी, अस्पताल में मरीज को टांके लगाते तस्वीर वायरल

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