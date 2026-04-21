बिहार में गार्ड ने संभाली इलाज की जिम्मेदारी, अस्पताल में मरीज को टांके लगाते तस्वीर वायरल

चश्मदीदों ने घायलों को सब-डिविजनल अस्पताल पहुंचाया, जहां लगभग एक ही समय में कई सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आए। ड्रेसर और ऑपरेशन थिएटर (OT) स्टाफ उपलब्ध नहीं होने तथा नर्सों और डॉक्टरों की कमी के कारण, एक सिक्योरिटी गार्ड ने देखरेख में बेसिक टांके लगाने में मदद की। इस घटना का बचाव करते हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट अशोक कुमार तिवारी ने मैनपावर की कमी का हवाला दिया। उन्होंने कहा, “अस्पताल में अब तक न तो OT स्टाफ और न ही ड्रेसर की नियुक्ति हुई है। GNM स्टाफ और डॉक्टरों की भी कमी है। चूंकि एक साथ पांच से अधिक दुर्घटना पीड़ित पहुंच गए थे, इसलिए गार्ड की मदद ली गई।”