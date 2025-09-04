बिहार में पति ने पत्नी को गड़ासे से काट डाला, अवैध संबंध से नाराज सनकी ने आधी रात को उठाया खौफनाक कदम

बिहार अवैध संबंध के शक पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। यह घटना बिहार के बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के खुर्द कोल गांव की है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि बुधवार की देर रात अवैध संबंध के शक में पति ने अपनी पत्नी की गड़ासा से काट दिया। आरोपी का नाम अनिल राम है। अनिल राम ने अपनी पत्नी गुड़िया देवी (55) की हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि अनिल राम कोलकाता में रहते थे, करीब एक वर्ष पूर्व वह अपने घर आ गए थे। वह अपनी पत्नी के चरित्र पर लगातार संदेह करते थे। इसकी वजह से करीब दो माह पहले घर में अलग रह रहे थे।