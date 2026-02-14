जो हुआ ठीक हुआ, वो कुछ भी…’ पूर्व IPS अमिताभ दास की गिरफ्तारी पर तेज प्रताप का तंज, पुलिस के समर्थन की बताई वजह

पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की गिरफ्तारी पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि वे कुछ भी अल्ल-बल्ल बोलते रहते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। पटना पुलिस ने शुक्रवार की शाम अमिताभ दास को नीट छात्रा मौत मामले में भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में उनके पाटलिपुत्रा स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। अमिताभ दास की गिरफ्तारी पर बोलते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि अमिताभ दास किसी के बारे में बिना कुछ सोच समझे कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे बारे में भी उल्टा-पुल्टा बोल रहे थे। जिसका तथ्य से कोई भी लेना देना नहीं था। अब वे सीएम नीतीश कुमार के बेटा को लेकर उल्टा सीधा बोल रहे थे। जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।