पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामला: साक्ष्य CBI को नहीं, कोर्ट में देंगे, अमिताभ दास ने क्यों कही ये बात?

पटना पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में शुक्रवार की रात अमिताभ दास के पाटलिपुत्रा स्थित घर पर छापेमारी कर उनके घर से कई अहम कागजात जब्त किए थे। पुलिस ने उसके आधार पर अमिताभ दास के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त पटना पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की पांच धाराओं के तहत भी चित्रगुप्त नगर थाना में मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजट्स और कागज मिले हैं। पुलिस उसकी जांच कर रही है। जांच के बाद जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आलोक में आगे की कार्रवाई की जायेगी। अमिताभ दास का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। सरकार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास को साल 2018 में जबरन रिटायर करवा दिया था।