जेडीयू को नीतीश कुमार से तीन गुना ज्यादा हरिवंश ने दिया चंदा, एक साल में 2 से 19 करोड़ हुई कुल राशि

JDU Political Donation: बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में पैसों की जबरदस्त बारिश हुई है। जहां पार्टी को पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 1.81 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, वहीं 2024–25 में यह राशि बढ़कर 18.69 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यानी महज एक साल में जेडीयू की फंडिंग में करीब 932 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल नेताओं के व्यक्तिगत योगदान को लेकर भी बड़ा अंतर सामने आया है।