पटना

जेडीयू को नीतीश कुमार से तीन गुना ज्यादा हरिवंश ने दिया चंदा, एक साल में 2 से 19 करोड़ हुई कुल राशि

JDU Political Donation: जेडीयू को मिलने वाला चंदा एक साल में 1.81 करोड़ से बढ़कर 18.69 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं व्यक्तिगत योगदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करीब तीन गुना अधिक राशि राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने दी। रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू को सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिला है।

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 22, 2025

jdu political donation

हरिवंश नारायण सिंह और नीतीश कुमार

JDU Political Donation: बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में पैसों की जबरदस्त बारिश हुई है। जहां पार्टी को पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 1.81 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, वहीं 2024–25 में यह राशि बढ़कर 18.69 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यानी महज एक साल में जेडीयू की फंडिंग में करीब 932 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल नेताओं के व्यक्तिगत योगदान को लेकर भी बड़ा अंतर सामने आया है।

हरिवंश ने दिया नीतीश से ज्यादा चंदा

रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी को 1.25 लाख रुपये का चंदा दिया, जबकि राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हरिवंश नारायण सिंह ने 3.74 लाख रुपये का योगदान किया। इस तरह हरिवंश का चंदा नीतीश कुमार के योगदान से करीब तीन गुना अधिक रहा।

इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया सबसे ज्यादा पैसा

जेडीयू को मिले कुल 18.69 करोड़ रुपये में सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया है। पार्टी को प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से 10 करोड़ रुपये, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 5 करोड़ रुपये और समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट एसोसिएशन से 2 करोड़ रुपये मिले हैं। यानी कुल चंदे का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया है। इसके अलावा कई निजी कंपनियों और व्यक्तिगत दानदाताओं ने भी पार्टी को चंदा दिया है।

कंपनियों से मिला कितना चंदा?

इलेक्टोरल ट्रस्ट के अलावा जेडीयू को कई स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों से भी जेडीयू को लाखों रुपये का चंदा मिला। इनमें उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (10 लाख), सोना बिस्किट्स लिमिटेड (10 लाख), नटराज आयरन एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (5 लाख) और कोलकाता की अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (15 लाख ) जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों ने पार्टी को 5 लाख से 15 लाख रुपये तक का योगदान दिया है। जदयू को इन कंपनियों से कुल 40 लाख से ज्यादा रुपये मिले।

नेताओं और सांसदों ने कितना दिया?

व्यक्तिगत दानदाताओं की बात करें तो बेंगलुरु और पटना से जुड़े कुछ उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने भी जेडीयू को लाखों रुपये का चंदा दिया है। जिसमें पटना के संजय कुमार सिन्हा ने 4.5 लाख रुपये और बेंगलुरु स्थित प्रेस्टीज आइवी टेरेस के आकाश अग्रवाल ने 10 लाख रुपये दिए हैं। इसके साथ ही पार्टी के कई सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी तयशुदा राशि पार्टी फंड में जमा कराई है।

  • नीतीश कुमार - 1.25 लाख रुपये
  • हरिवंश नारायण सिंह - 3.74 लाख रुपये
  • MLA मनोरमा देवी - 1.01 लाख रुपये
  • राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह), दिनेश चंद्र यादव, गिरिधारी यादव, रामनाथ ठाकुर, कौशलेंद्र कुमार, दिलेश्वर कामत, रामप्रीत मंडल, आलोक कुमार सुमन, अजय कुमार मंडल और खिरू महतो ने दिए 72-72 हजार रुपये।
  • जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, विजय लक्ष्मी देवी, लवली आनंद और देवेश चंद्र ठाकुर ने 54-54 हजार रुपये दिए।

संबंधित विषय:

Bihar news

नीतीश कुमार

Published on:

22 Dec 2025 09:30 am

Hindi News / Bihar / Patna / जेडीयू को नीतीश कुमार से तीन गुना ज्यादा हरिवंश ने दिया चंदा, एक साल में 2 से 19 करोड़ हुई कुल राशि

