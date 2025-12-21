‘किडनी रोहिणी ने दी, आंख मीसा ने बचाई… फिर सिर्फ तेजस्वी ही वारिस क्यों?’ लालू यादव से BJP का बड़ा सवाल

लालू यादव की आंखों की सर्जरी हाल ही में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में सफलतापूर्वक हुई। इसकी जानकारी मीसा भारती ने सोशल मीडिया के जरिए दी और डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ का आभार जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "ईश्वर की कृपा से मेरे पिताजी की मोतियाबिंद की सर्जरी डॉ. महिपाल सचदेव के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सहयोग देने वाले चिकित्सकों व स्टाफ का हृदय से आभार। आप सभी शुभचिंतकों से उनके शीघ्र स्वस्थ होने हेतु प्रार्थनाओं एवं आशीर्वाद की कामना करती हूं।" सर्जरी के बाद लालू यादव की तबीयत स्थिर बताई जा रही है।