‘किडनी रोहिणी ने दी, आंख मीसा ने बचाई… फिर सिर्फ तेजस्वी ही वारिस क्यों?’ लालू यादव से BJP का बड़ा सवाल

लालू यादव (फोटो -X@MisaBharti)
Bihar Politics: राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आंखों की सर्जरी के बाद बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने लालू यादव के परिवार और उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि जब निजी संकट और इलाज की बात आती है, तब लालू यादव की बेटियां आगे खड़ी दिखती हैं, लेकिन जब पार्टी और सत्ता की दावेदारी की चर्चा होती है, तो सिर्फ बेटे तेजस्वी यादव को ही उत्तराधिकारी माना जाता है।
बीजेपी प्रवक्ता नीरज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लालू यादव पर सीधा सवाल दागा। उन्होंने लिखा, " जब लालू यादव जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी देकर उनका ऑपरेशन करवाया और जान बचाई। आंख की बात आई तो बेटी मीसा भारती लगातार उनके साथ मौजूद रहीं और ऑपरेशन करवाया। लेकिन जब जायदाद या पार्टी पर दावेदारी की बात होती है तो सिर्फ तेजस्वी यादव ही याद आते हैं लालू जी को।"
बीजेपी प्रवक्ता ने लालू यादव की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लालू यादव सामाजिक न्याय, समानता और महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार और राजनीतिक फैसलों में इसका असर नहीं दिखता। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, “क्या यह लालू की बेटी विरोधी मानसिकता है ? महिला विरोधी मानसिकता है ? पितृसत्ता के कट्टर समर्थक हैं लालू जी। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है।”
लालू यादव की आंखों की सर्जरी हाल ही में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में सफलतापूर्वक हुई। इसकी जानकारी मीसा भारती ने सोशल मीडिया के जरिए दी और डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ का आभार जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "ईश्वर की कृपा से मेरे पिताजी की मोतियाबिंद की सर्जरी डॉ. महिपाल सचदेव के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सहयोग देने वाले चिकित्सकों व स्टाफ का हृदय से आभार। आप सभी शुभचिंतकों से उनके शीघ्र स्वस्थ होने हेतु प्रार्थनाओं एवं आशीर्वाद की कामना करती हूं।" सर्जरी के बाद लालू यादव की तबीयत स्थिर बताई जा रही है।
गौरतलब है कि लालू यादव पिछले एक दशक से गंभीर बीमारियों से जूझते रहे हैं। उनकी ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट और अब आंखों की सर्जरी हो चुकी है। हर मौके पर उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहा है, खासकर बेटियों की भूमिका को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि यही बेटियां जब राजनीतिक उत्तराधिकार की बात आती है, तो हाशिए पर चली जाती हैं।
