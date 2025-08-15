जीजा संग साली का सामने आया आपत्तिजनक फोटो, बहन बोली- कोई बात नहीं, हम तीनों एक साथ रह लेंगे

संतोष दास जब अपने ससुराल पहुंचा तो पता चला कि नेहा अपने मायके में नहीं है। उसके बाद वो प्रवेश दास के घर पहुंचा। संतोष नेहा को तुरंत अपने साथ चलने को कहा। लेकिन, नेहा ने इससे इनकार कर दिया। उसने कहा कि संतोष के साथ नहीं रहना चाहती हूं। क्योंकि संतोष ना तो मुझे समय देता है और ना हीं ठीक से देखभाल करता है। उसने साफ कहा कि मैं अब अपने बच्चों के साथ अपने प्रेमी जीजा प्रवेश के साथ ही रहेगी। इस बात की जानकारी प्रवेश दास की पत्नी पूजा को मिली तो उससे इसपर पूछा गया तो उसने गजब का जवाब दिया। जो कि अब वायरल हो रहा है। उसने कहा मेरी बहन मेरे साथ, मेरे घर में ही रहेगी. मैं, मेरे पति और मेरी बहन राजी खुशी साथ रहने को तैयार है।