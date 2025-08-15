जीजा संग साली का सामने आया आपत्तिजनक फोटो, बहन बोली- कोई बात नहीं, हम तीनों एक साथ रह लेंगे

Bihar News बिहार में एक अजीबोगरीब प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है. यह मामला जीजा-साली से जुड़ा है। जबकि दोनों पहले से शादीशुदा है। इसके बावजूद दोनों एक-दूसरे के साथ ही रहने की जिद पर अड़े हुए है। इस मामला में मोड़ तब आया जब लड़के की पत्नी ने भी इस रिश्ते पर अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि कोई नहीं हम अपनी सौतान के साथ रहने को तैयार हैं। इसके बाद तीनों राजी खुशी रहने को तैयार हो गए हैं।
प्रेम प्रसंग का अजीबोगरीब मामला बिहरा के दरभंगा जिला का है। यहां निकासी गांव की रहने वाले संतोष दास(25) की शादी
बनसारा गांव की नेहा देवी(19) के साथ वर्ष 2019 में हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। दोनों को दो बच्चे भी हुए। लेकिन, संतोष दास के बाहर रहने के कारण उसकी पत्नी नेहा ज्यादा समय अपने मायके में रहा करती थी। पति से दूर रहने के कारण नेहा काफी अकेलापन महसूस करती थी। इसी दौरान नेहा अपने चचेरे जीजा से संपर्क में आई। फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी।
नेहा के चचेरे जीजा प्रवेश दास की शादी पूजा देवी के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी है। नेहा और पूजा दोनों चचेरी बहन है। इस कारण नेहा और प्रवेश के बीच जीजा-साली का रिश्ता था। दोनों के बीच अकसर हंसी-मजाक चलते रहता था। फिर दोनों के बीच फोन पर खूब बातचीत होने लगी। प्रवेश दास नेहा से अक्सर कहते थे कि यहां आ जाओ। मेरे साथ घूमना। पहले नेहा को यह सब मजाक लगा। लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि प्रवेश दास उससे प्यार करने लगे है। नेहा ने प्रवेश से इसको लेकर जब पूछा तो प्रवेश ने अपने प्यार को मान लिया। फिर दोनों छिप-छिपाकर मिलने लगे।
दोनों लगभग तीन महीने तक छिप-छिपाकर मिलते रहे। नेहा अपने मायके से निकलकर जीजा प्रवेश के पास आ गई। इसी दौरान किसी प्रकार नेहा और प्रवेश की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। तस्वीर वायरल होने के बाद इस रिश्ते का खुलासा हुआ। तस्वीरें नेहा की ससुराल वालों और पति संतोष के पास भी पहुंची। तस्वीर देख संतोष अपने ससुराल बनसारा पहुंचा। लेकिन उसको नेहा वहां नहीं मिली ।
संतोष दास जब अपने ससुराल पहुंचा तो पता चला कि नेहा अपने मायके में नहीं है। उसके बाद वो प्रवेश दास के घर पहुंचा। संतोष नेहा को तुरंत अपने साथ चलने को कहा। लेकिन, नेहा ने इससे इनकार कर दिया। उसने कहा कि संतोष के साथ नहीं रहना चाहती हूं। क्योंकि संतोष ना तो मुझे समय देता है और ना हीं ठीक से देखभाल करता है। उसने साफ कहा कि मैं अब अपने बच्चों के साथ अपने प्रेमी जीजा प्रवेश के साथ ही रहेगी। इस बात की जानकारी प्रवेश दास की पत्नी पूजा को मिली तो उससे इसपर पूछा गया तो उसने गजब का जवाब दिया। जो कि अब वायरल हो रहा है। उसने कहा मेरी बहन मेरे साथ, मेरे घर में ही रहेगी. मैं, मेरे पति और मेरी बहन राजी खुशी साथ रहने को तैयार है।
इधर, संतोष ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं, लेकिन अगर उसकी पत्नी अपने प्रेमी जीजा के साथ रहना चाहती है तो वह उसके प्रेमी प्रवेश दास(जीजा) की पत्नी को अपने पास रखने को तैयार है।