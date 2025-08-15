Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

जीजा संग साली का सामने आया आपत्तिजनक फोटो, बहन बोली- कोई बात नहीं, हम तीनों एक साथ रह लेंगे

Bihar News बिहार में शादीशुदा एक प्रेमी जोड़ा का सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है। दोनों रिश्ते में जीजा और साली लगते हैं। दोनों को बच्चे भी है। फोटो वायरल होने पर नेहा के पति संतोष ने कहा है कि नेहा अपने जीजा जी के साथ रहना चाहती है तो रहे। मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम प्रवेश दास की पत्नी पूजा को अपने साथ रखने को तैयार है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 15, 2025

जीजा संग साली
जीजा संग साली का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फोटो

Bihar News बिहार में एक अजीबोगरीब प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है. यह मामला जीजा-साली से जुड़ा है। जबकि दोनों पहले से शादीशुदा है। इसके बावजूद दोनों एक-दूसरे के साथ ही रहने की जिद पर अड़े हुए है। इस मामला में मोड़ तब आया जब लड़के की पत्नी ने भी इस रिश्ते पर अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि कोई नहीं हम अपनी सौतान के साथ रहने को तैयार हैं। इसके बाद तीनों राजी खुशी रहने को तैयार हो गए हैं।

क्या है पूरा मामला?

प्रेम प्रसंग का अजीबोगरीब मामला बिहरा के दरभंगा जिला का है। यहां निकासी गांव की रहने वाले संतोष दास(25) की शादी
बनसारा गांव की नेहा देवी(19) के साथ वर्ष 2019 में हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। दोनों को दो बच्चे भी हुए। लेकिन, संतोष दास के बाहर रहने के कारण उसकी पत्नी नेहा ज्यादा समय अपने मायके में रहा करती थी। पति से दूर रहने के कारण नेहा काफी अकेलापन महसूस करती थी। इसी दौरान नेहा अपने चचेरे जीजा से संपर्क में आई। फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी।

ये भी पढ़ें

नीतीश ने स्वतंत्रा दिवस पर किए 4 बड़े ऐलान, जानिए छात्रों से लेकर प्रवासी मजदूरों को क्या मिला गिफ्ट
पटना
Nitish Kumar independence day speech

कैसे हुई प्रेम कहानी की शुरुआत?

नेहा के चचेरे जीजा प्रवेश दास की शादी पूजा देवी के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी है। नेहा और पूजा दोनों चचेरी बहन है। इस कारण नेहा और प्रवेश के बीच जीजा-साली का रिश्ता था। दोनों के बीच अकसर हंसी-मजाक चलते रहता था। फिर दोनों के बीच फोन पर खूब बातचीत होने लगी। प्रवेश दास नेहा से अक्सर कहते थे कि यहां आ जाओ। मेरे साथ घूमना। पहले नेहा को यह सब मजाक लगा। लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि प्रवेश दास उससे प्यार करने लगे है। नेहा ने प्रवेश से इसको लेकर जब पूछा तो प्रवेश ने अपने प्यार को मान लिया। फिर दोनों छिप-छिपाकर मिलने लगे।

तस्वीरें वायरल होने पर खुला राज

दोनों लगभग तीन महीने तक छिप-छिपाकर मिलते रहे। नेहा अपने मायके से निकलकर जीजा प्रवेश के पास आ गई। इसी दौरान किसी प्रकार नेहा और प्रवेश की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। तस्वीर वायरल होने के बाद इस रिश्ते का खुलासा हुआ। तस्वीरें नेहा की ससुराल वालों और पति संतोष के पास भी पहुंची। तस्वीर देख संतोष अपने ससुराल बनसारा पहुंचा। लेकिन उसको नेहा वहां नहीं मिली ।

पत्नी वापस लेने पहुंचे पति को मिला ये जवाब

संतोष दास जब अपने ससुराल पहुंचा तो पता चला कि नेहा अपने मायके में नहीं है। उसके बाद वो प्रवेश दास के घर पहुंचा। संतोष नेहा को तुरंत अपने साथ चलने को कहा। लेकिन, नेहा ने इससे इनकार कर दिया। उसने कहा कि संतोष के साथ नहीं रहना चाहती हूं। क्योंकि संतोष ना तो मुझे समय देता है और ना हीं ठीक से देखभाल करता है। उसने साफ कहा कि मैं अब अपने बच्चों के साथ अपने प्रेमी जीजा प्रवेश के साथ ही रहेगी। इस बात की जानकारी प्रवेश दास की पत्नी पूजा को मिली तो उससे इसपर पूछा गया तो उसने गजब का जवाब दिया। जो कि अब वायरल हो रहा है। उसने कहा मेरी बहन मेरे साथ, मेरे घर में ही रहेगी. मैं, मेरे पति और मेरी बहन राजी खुशी साथ रहने को तैयार है।

पत्नी बदल लेते हैं

इधर, संतोष ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं, लेकिन अगर उसकी पत्नी अपने प्रेमी जीजा के साथ रहना चाहती है तो वह उसके प्रेमी प्रवेश दास(जीजा) की पत्नी को अपने पास रखने को तैयार है।

ये भी पढ़ें

बिहार का कुख्यात अपराधी अरविन्द सहनी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, पुलिस ने इतने का रखा था इनाम
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

15 Aug 2025 04:44 pm

Published on:

15 Aug 2025 04:43 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जीजा संग साली का सामने आया आपत्तिजनक फोटो, बहन बोली- कोई बात नहीं, हम तीनों एक साथ रह लेंगे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.