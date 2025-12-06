बिहार: जहानाबाद में डांस पार्टी में चली गोलियां, युवक जख्मी, जदयू नेता हिरासत में

मेहंदिया प्रखंड के रूपाइच ग्राम में शुक्रवार की रात बारात की डांस पार्टी चल रही थी। नाच देखने के लिए बाराती के साथ आस‑पास के कई लोग एकत्रित हुए थे। नाच के दौरान कुछ लोगों द्वारा लगातार हर्ष फायरिंग की जा रही थी, जिससे नाच देख रहे एक युवक विकास कुमार को गोली लग गई और वह घायल हो गया। इस घटना के बाद अफरा‑तफरी का माहौल बन गया। आनन‑फानन में घटना की सूचना मेहंदिया पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल को हिरासत में लेकर थाना में पूछताछ के बाद छोड़ दिया।