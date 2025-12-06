Indigo Crisis: लंदन से महंगा हुआ पटना-दिल्ली का प्लेन किराया, पटना से उड़ने वाली 25 उड़ानें रद्द

Indigo Crisis: इंडिगो की उड़ानों में चार दिनों से संकट के कारण घरेलू किराया आसमान छू रहा है। पटना‑नई दिल्ली का किराया 40 हज़ार रुपये से ऊपर है, जो नई दिल्ली‑लंदन के किराये को भी पार कर गया। रविवार को स्पाइसजेट का पटना‑नई दिल्ली किराया 41,380 रुपये, जबकि दिल्ली‑हैथ्रो (एयर इंडिया) का किराया 26,351 रुपये है। इंडिगो की रद्दियों से एयर इंडिया और स्पाइसजेट की मांग बढ़ी, जिससे किराया कई गुना बढ़ गया। पटना हवाई अड्डे से निर्धारित 29 उड़ानों में से 25 उड़ानें शुक्रवार को रद्द कर दी गईं। इनमें दिल्ली की 8, कोलकाता की 4, मुंबई की 3, हैदराबाद की 2 और बेंगलुरु की 4 उड़ानें शामिल हैं।