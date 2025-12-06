6 दिसंबर 2025,

शनिवार

पटना

Indigo Crisis: लंदन से महंगा हुआ पटना-दिल्ली का प्लेन किराया, पटना से उड़ने वाली 25 उड़ानें रद्द

Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइन्स के संकट के कारण बिहार से उड़ान भरने वाली 22 फ़्लाइट रद्द कर दी गईं। पटना‑दिल्ली का किराया रविवार को 40 हज़ार रुपये से अधिक हो गया, जो दिल्ली‑लंदन के विमान किराये से भी महँगा है।

Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 06, 2025

IndiGo Flights Cancellations update

इंडिगो की उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर लगी भीड़ (Photo: IANS)

Indigo Crisis: इंडिगो की उड़ानों में चार दिनों से संकट के कारण घरेलू किराया आसमान छू रहा है। पटना‑नई दिल्ली का किराया 40 हज़ार रुपये से ऊपर है, जो नई दिल्ली‑लंदन के किराये को भी पार कर गया। रविवार को स्पाइसजेट का पटना‑नई दिल्ली किराया 41,380 रुपये, जबकि दिल्ली‑हैथ्रो (एयर इंडिया) का किराया 26,351 रुपये है। इंडिगो की रद्दियों से एयर इंडिया और स्पाइसजेट की मांग बढ़ी, जिससे किराया कई गुना बढ़ गया। पटना हवाई अड्डे से निर्धारित 29 उड़ानों में से 25 उड़ानें शुक्रवार को रद्द कर दी गईं। इनमें दिल्ली की 8, कोलकाता की 4, मुंबई की 3, हैदराबाद की 2 और बेंगलुरु की 4 उड़ानें शामिल हैं।

दिल्ली की आठ उड़ानें रद्द

इंडिगो के संकट के कारण शुक्रवार को बिहार के चार हवाई अड्डों से कुल 25 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे सबसे अधिक प्रभाव दिल्ली की उड़ानों पर पड़ा। पटना हवाई अड्डे पर सबसे अधिक 8 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि दरभंगा और पूर्णिया से 4‑4 तथा गया से 2 उड़ानें रद्द की गईं।

कहां से कहां तकसामान्य दिनों का किराया05 दिसंबर का किराया
पटना-नई दिल्ली5 से 6 हजार रुपए41,380 रुपए
पटना से मुंबई 8-9 हजार रुपए35-40 हजार रुपए
पटना से बेंगलुरु 07हजार रुपए40 हजार रुपए
पटना-चेन्नई 7-8 हजार रुपए50 हजार रुपए
दरभंगा से दिल्ली 05 हजार रूपए27 हजार रुपए

 दरभंगा से मुंबई 		05 हजार रूपए34 हजार रुपए

ट्रेनों में नो रूम

उड़ानों के रद्द होने से ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। पटना‑दिल्ली मार्ग की ट्रेनों में अब कोई खाली सीट नहीं बची है और बसों में भी टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। इस स्थिति के कारण यात्रियों में अफरा‑तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है।

एयरलाइन कर्मचारियों पर फूटा गुस्सा

पटना हवाई अड्डे पर शुक्रवार को पूरे दिन यात्रियों की भारी भीड़ रही। इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों को नई तिथि पर टिकट जारी करने की व्यवस्था की, जिससे कई लोगों का गुस्सा एयरलाइन कर्मचारियों पर फूट पड़ा।

