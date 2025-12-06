Indigo Crisis: लंदन से महंगा हुआ पटना-दिल्ली का प्लेन किराया, पटना से उड़ने वाली 25 उड़ानें रद्द

इंडिगो की उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर लगी भीड़ (Photo: IANS)
Indigo Crisis: इंडिगो की उड़ानों में चार दिनों से संकट के कारण घरेलू किराया आसमान छू रहा है। पटना‑नई दिल्ली का किराया 40 हज़ार रुपये से ऊपर है, जो नई दिल्ली‑लंदन के किराये को भी पार कर गया। रविवार को स्पाइसजेट का पटना‑नई दिल्ली किराया 41,380 रुपये, जबकि दिल्ली‑हैथ्रो (एयर इंडिया) का किराया 26,351 रुपये है। इंडिगो की रद्दियों से एयर इंडिया और स्पाइसजेट की मांग बढ़ी, जिससे किराया कई गुना बढ़ गया। पटना हवाई अड्डे से निर्धारित 29 उड़ानों में से 25 उड़ानें शुक्रवार को रद्द कर दी गईं। इनमें दिल्ली की 8, कोलकाता की 4, मुंबई की 3, हैदराबाद की 2 और बेंगलुरु की 4 उड़ानें शामिल हैं।
इंडिगो के संकट के कारण शुक्रवार को बिहार के चार हवाई अड्डों से कुल 25 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे सबसे अधिक प्रभाव दिल्ली की उड़ानों पर पड़ा। पटना हवाई अड्डे पर सबसे अधिक 8 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि दरभंगा और पूर्णिया से 4‑4 तथा गया से 2 उड़ानें रद्द की गईं।
|कहां से कहां तक
|सामान्य दिनों का किराया
|05 दिसंबर का किराया
|पटना-नई दिल्ली
|5 से 6 हजार रुपए
|41,380 रुपए
|पटना से मुंबई
|8-9 हजार रुपए
|35-40 हजार रुपए
|पटना से बेंगलुरु
|07हजार रुपए
|40 हजार रुपए
|पटना-चेन्नई
|7-8 हजार रुपए
|50 हजार रुपए
|दरभंगा से दिल्ली
|05 हजार रूपए
|27 हजार रुपए
दरभंगा से मुंबई
|05 हजार रूपए
|34 हजार रुपए
उड़ानों के रद्द होने से ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। पटना‑दिल्ली मार्ग की ट्रेनों में अब कोई खाली सीट नहीं बची है और बसों में भी टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। इस स्थिति के कारण यात्रियों में अफरा‑तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है।
पटना हवाई अड्डे पर शुक्रवार को पूरे दिन यात्रियों की भारी भीड़ रही। इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों को नई तिथि पर टिकट जारी करने की व्यवस्था की, जिससे कई लोगों का गुस्सा एयरलाइन कर्मचारियों पर फूट पड़ा।
