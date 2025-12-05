बिहार: बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, कहा – बहुत सारी महिलाएं आत्म‑संतुष्टि के लिए ….

वीडियो के वायरल होने के बाद, भाजपा विधायक प्रमोद कुमार ने शनिवार को पटना में विधानसभा परिसर में सफ़ाई देते हुए कहा कि उनका बयान घुमा‑फिराकर पेश किया गया है। उनका कहना था कि यह टिप्पणी पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में थी; वे पाश्चात्य संस्कृति पर तंज़ कसते हुए यह सब कहा था। उनका उद्देश्य भारतीय सभ्यता को ऐसी संस्कृति से दूर रखना था। उन्होंने आगे कहा कि मेरा इरादा किसी महिला का अपमान करना नहीं था; महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा, “संसद लोकतंत्र का मंदिर है; वहाँ कुत्ता ले जाना अमर्यादित है। पश्चिमी कल्चर को हावी नहीं होना चाहिए।”