बिहार: बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, कहा – बहुत सारी महिलाएं आत्म‑संतुष्टि के लिए ….

भाजपा के विधायक प्रमोद कुमार। फोटो-IANS
बिहार भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार का एक विवादास्पद बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा विधायक प्रमोद कुमार ने कहा, “बहुत सारी महिलाएँ (लेडीज़) आत्म‑संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं।” इस बयान के बाद उन्होंने इसे सुधारते हुए कहा, “मैंने महिलाओं का अपमान नहीं किया; बल्कि यह एक उदाहरण है कि पश्चिमी संस्कृति भारतीय सभ्यता पर किस तरह हावी हो रही है।” कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी द्वारा संसद में कुत्ता लाने के विवाद के बीच, बिहार भाजपा नेता का यह वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है।
बिहार में जारी विधानसभा सत्र के दौरान, सदन के बाहर भाजपा विधायक ने कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ता ले जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “बहुत लोगों की आदत होती है कुत्ते के साथ सोना, मोबाइल में देखेंगे, बहुत लेडीज़ कुत्ते के साथ सोती हैं, कुत्ता ही उनका केंद्र है, इसलिए वह उसे साथ ले गई है।” प्रमोद कुमार ने यह बात यूट्यूबर से बात करते हुए कही। प्रमोद कुमार पिछले छह बार से मोतिहारी (शहरी) क्षेत्र से विधायक हैं।
आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया पर प्रमोद कुमार का यह वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि जब बीजेपी नेता किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संतुष्टि मिलती है। वायरल वीडियो पर यूज़र्स भी कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।
वीडियो के वायरल होने के बाद, भाजपा विधायक प्रमोद कुमार ने शनिवार को पटना में विधानसभा परिसर में सफ़ाई देते हुए कहा कि उनका बयान घुमा‑फिराकर पेश किया गया है। उनका कहना था कि यह टिप्पणी पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में थी; वे पाश्चात्य संस्कृति पर तंज़ कसते हुए यह सब कहा था। उनका उद्देश्य भारतीय सभ्यता को ऐसी संस्कृति से दूर रखना था। उन्होंने आगे कहा कि मेरा इरादा किसी महिला का अपमान करना नहीं था; महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा, “संसद लोकतंत्र का मंदिर है; वहाँ कुत्ता ले जाना अमर्यादित है। पश्चिमी कल्चर को हावी नहीं होना चाहिए।”
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग