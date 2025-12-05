Bihar News: नशाबंदी वाले बिहार में शराब और डांसर के साथ कैमरे में कैद हुए PK की पार्टी से चुनाव लड़ चुके नेता

वीडियो में डांसर उप‑मेयर के बगल में बैठकर नाचती दिख रही है। हालांकि, डिप्टी मेयर ने डांसर के बगल में बैठने से पहले थोड़ा असहजता दिखाई, लेकिन कुछ ही देर में वह सामान्य हो गए। उनके सामने एक व्यक्ति शराब की बोतल हाथ में लेकर शराब परोसता और साथ‑साथ डांस करता नजर आ रहा है। वीडियो में डिप्टी मेयर के आस‑पास के लोग भी शराब पीते दिख रहे हैं, और वह अपने पर्स से किसी को पैसे निकालते हुए देखे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह वीडियो समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र के किसी मांगलिक कार्यक्रम का है।