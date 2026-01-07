बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेगा सोना, बिहार की ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, नक़ाब, घूंघट पर लगा बैन

अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि फेडरेशन ने पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। आभूषण की दुकान में आने वाले लोगों के चेहरा छिपे होने की वजह से पुलिस को भी अपनी जांच में परेशानी होती है। इसकी वजह से हमने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग महिलाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमें सहयोग करें। जो महिलाएं हमारी अनुरोध को नहीं सुनेंगी हम उनसे अपना सामान नहीं बेचेंगे। क्योंकि अभी सोने-चांदी का भाव ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह निर्णय जरूरी है। डीजीपी, मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय को पत्र इसकी सूचना पत्र भेजकर दे दी गई है। पटना के ज्यादातर दुकानदारों ने दुकानों में यह नोटिस लगा दिया गया है।