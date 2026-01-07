बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेगा सोना, बिहार की ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, नक़ाब, घूंघट पर लगा बैन

ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, नक़ाब, घूंघट पर लगा बैन
बिहार के ज्वेलरी शॉप में हिजाब पहन कर आने वाली महिलाओं को एंट्री नहीं दी जायेगी। सराफा कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सर्राफा व्यवसायियों ने इसको लेकर अपनी दुकान के आगे नोटिस लगा दिया है। नोटिस में साफ लिखा है कि कोई भी ग्राहक मास्क, हेलमेट, बुर्का या हिजाब पहनकर दुकान में आते हैं तो उनको यह सब हटाना होगा। यह फैसला व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से लिया है। संघ की ओर से इसकी जानकारी पटना के सेंट्रल एसपी को फोन से दे दी गई है।
ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के बिहार अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि फेडरेशन राज्य के सभी जिलाध्यक्षों संग मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है। फेडरेशन की ओर से इसकी सूचना भी पुलिस को दे दी गई है। फेडरेशन के इस फैसले के बाद बिहार के आभूषण दुकानों में हिजाब, नक़ाब या घूंघट पहनकर आने वाली महिला और हेलमेट या मुरेठा पहनकर आने पुरुषों को सोना-चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जायेगी। आभूषण की दुकानों के बाहर भी इससे जुड़ी सूचना साफ तौर पर चस्पा कर दी गई है।
अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि फेडरेशन ने पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। आभूषण की दुकान में आने वाले लोगों के चेहरा छिपे होने की वजह से पुलिस को भी अपनी जांच में परेशानी होती है। इसकी वजह से हमने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग महिलाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमें सहयोग करें। जो महिलाएं हमारी अनुरोध को नहीं सुनेंगी हम उनसे अपना सामान नहीं बेचेंगे। क्योंकि अभी सोने-चांदी का भाव ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह निर्णय जरूरी है। डीजीपी, मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय को पत्र इसकी सूचना पत्र भेजकर दे दी गई है। पटना के ज्यादातर दुकानदारों ने दुकानों में यह नोटिस लगा दिया गया है।
