JNU में ‘मोदी-शाह की कब्र’ वाले नारों पर भड़के तेजप्रताप, बोले -पीएम के लिए इस तरह…

लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ खड़े दिखे। तेज प्रताप यादव जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में सोमवार की रात पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि “जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो नासमझ हैं…प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए…हम चाहते हैं कि छात्र इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें क्योंकि युवा देश का भविष्य हैं…जो कार्रवाई हो रही है उसको सरकार देख रही है…।”