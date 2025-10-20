पटना में दौड़ा-दौड़ाकर युवक को मारी तीन गोली, थाने से 150 मीटर की दूरी पर वारदात को दिया अंजाम

मृतक मृत्युंजय कुमार, खेमनीचक का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक, वह दिल्ली से छह महीने पहले ही लौटा था और पटना में टैली (Tally) सीख रहा था। रविवार की शाम करीब 8:30 बजे वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए प्रेमचंद्र गोलंबर के पास मैला टंकी इलाके में गया था। उसके पिता बताते हैं, “रात करीब साढ़े 11 बजे फोन आया कि मृत्युंजय को गोली मार दी गई है। मैं दौड़कर गया लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था।” परिवार ने बताया कि रविवार की शाम पिता-पुत्र ने साथ बैठकर चाय पी थी, कुछ देर बातें भी की थीं। पिता को क्या पता था कि वही उनकी आखिरी बातचीत होगी।