Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना में दौड़ा-दौड़ाकर युवक को मारी तीन गोली, थाने से 150 मीटर की दूरी पर वारदात को दिया अंजाम

पटना में दिवाली से एक रात पहले तीन युवकों ने एक युवक को दौड़ा-दौड़ाकर तीन गोली मार दी। आरोपियों ने इस वारदात को कदमकुआं थाना से मात्र 150 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 20, 2025

Crime (File Photo)

Crime (File Photo)

पटना की रोशन गलियों में दिवाली की तैयारी चल रही थी। चारों तरफ दीये जल रहे थे, बाजारों में भीड़ थी, लोग अपने घरों की सजावट में व्यस्त थे। लेकिन रविवार की देर रात राजधानी के कदमकुआं इलाके में गोलियों की गूंज ने सबकी रूह कंपा दी। मैला टंकी चौक के पास, जो कदमकुआं थाने से मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पर है, अपराधियों ने 25 वर्षीय युवक मृत्युंजय कुमार को दौड़ा-दौड़ाकर तीन गोली मार दी। मौत इतनी दर्दनाक थी कि इलाके में अफरा-तफरी मच गई, लोग घरों से बाहर निकल आए।

दोस्तों से मिलने निकला था…फिर नहीं लौटा घर

मृतक मृत्युंजय कुमार, खेमनीचक का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक, वह दिल्ली से छह महीने पहले ही लौटा था और पटना में टैली (Tally) सीख रहा था। रविवार की शाम करीब 8:30 बजे वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए प्रेमचंद्र गोलंबर के पास मैला टंकी इलाके में गया था। उसके पिता बताते हैं, “रात करीब साढ़े 11 बजे फोन आया कि मृत्युंजय को गोली मार दी गई है। मैं दौड़कर गया लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था।” परिवार ने बताया कि रविवार की शाम पिता-पुत्र ने साथ बैठकर चाय पी थी, कुछ देर बातें भी की थीं। पिता को क्या पता था कि वही उनकी आखिरी बातचीत होगी।

थाने से कुछ कदमों की दूरी, फिर भी अपराधियों का नंगा नाच

वारदात जिस जगह हुई, वहां से कदमकुआं थाना मात्र 150 मीटर दूर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीन से चार युवक बाइक से आए और जैसे ही मृत्युंजय को देखा, उसे दौड़ा-दौड़ाकर तीन गोलियां सीने, कंधे और सिर में मारी। एक चश्मदीद ने बताया, “गोली चलने के बाद पूरा इलाका गूंज गया। दीपावली की रात लग रही थी, इसलिए पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर लोग बाहर निकले तो देखा लड़का खून में लथपथ पड़ा है।” मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत थाने और एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक मृत्युंजय की जान जा चुकी थी।

पुरानी रंजिश का मामला

घटना के बाद टाउन डीएसपी-1 राजेश रंजन और कदमकुआं थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने कहा, “प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। मृतक का आपराधिक इतिहास भी रहा है और वह कुछ मामलों में जेल जा चुका है। जिन लोगों ने फायरिंग की है, उनकी पहचान कर ली गई है, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।” पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या में शामिल हमलावरों की पहचान CCTV फुटेज से हो चुकी है, और दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है।

मृतक के पिता ने कहा कि उनके बेटे का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। उन्होंने कुछ नाम कदमकुआं थाने को सौंपे हैं। परिवार का आरोप है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी।

ये भी पढ़ें

‘शरद जी के ऋण से मुक्त हो सकते थे लालू जी…’ शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर भावुक हुए शिवानंद तिवारी
पटना
शिवानंद तिवारी, लालू यादव, शांतनु यादव और शरद यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

20 Oct 2025 04:09 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना में दौड़ा-दौड़ाकर युवक को मारी तीन गोली, थाने से 150 मीटर की दूरी पर वारदात को दिया अंजाम

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार विधानसभा चुनाव: AAP ने 12 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी, देखिए किसे कहां से मिला टिकट

Arvind Kejriwal
राष्ट्रीय

अनंत, सूरजभान, सम्राट, राजबल्लभ… आरके सिंह ने एक ही बार में सबको लिया लपेट, कहा-इनको वोट देने से अच्छा डूब मरो

आरके सिंह
पटना

पटना में दिवाली के दिन दो पॉश इलाकों में लगी आग, बुद्धा कॉलोनी और बोरिंग रोड में मची अफरा-तफरी

patna fire
पटना

दिवाली से पहले बिहार की हवा हुई जहरीली, खराब श्रेणी में पहुंचा पटना, गया और भागलपुर का AQI

पटना

Bihar Election : नीतीश मुझे मंत्री बनाना चाहते थे लेकिन मैंने कहा… अनंत सिंह ने बताई राज की बात, सूरजभान को हराने का किया दावा

Anant Singh Filed his nomination from Mokama
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.