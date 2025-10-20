पटना में दौड़ा-दौड़ाकर युवक को मारी तीन गोली, थाने से 150 मीटर की दूरी पर वारदात को दिया अंजाम

Crime (File Photo)
पटना की रोशन गलियों में दिवाली की तैयारी चल रही थी। चारों तरफ दीये जल रहे थे, बाजारों में भीड़ थी, लोग अपने घरों की सजावट में व्यस्त थे। लेकिन रविवार की देर रात राजधानी के कदमकुआं इलाके में गोलियों की गूंज ने सबकी रूह कंपा दी। मैला टंकी चौक के पास, जो कदमकुआं थाने से मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पर है, अपराधियों ने 25 वर्षीय युवक मृत्युंजय कुमार को दौड़ा-दौड़ाकर तीन गोली मार दी। मौत इतनी दर्दनाक थी कि इलाके में अफरा-तफरी मच गई, लोग घरों से बाहर निकल आए।
मृतक मृत्युंजय कुमार, खेमनीचक का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक, वह दिल्ली से छह महीने पहले ही लौटा था और पटना में टैली (Tally) सीख रहा था। रविवार की शाम करीब 8:30 बजे वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए प्रेमचंद्र गोलंबर के पास मैला टंकी इलाके में गया था। उसके पिता बताते हैं, “रात करीब साढ़े 11 बजे फोन आया कि मृत्युंजय को गोली मार दी गई है। मैं दौड़कर गया लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था।” परिवार ने बताया कि रविवार की शाम पिता-पुत्र ने साथ बैठकर चाय पी थी, कुछ देर बातें भी की थीं। पिता को क्या पता था कि वही उनकी आखिरी बातचीत होगी।
वारदात जिस जगह हुई, वहां से कदमकुआं थाना मात्र 150 मीटर दूर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीन से चार युवक बाइक से आए और जैसे ही मृत्युंजय को देखा, उसे दौड़ा-दौड़ाकर तीन गोलियां सीने, कंधे और सिर में मारी। एक चश्मदीद ने बताया, “गोली चलने के बाद पूरा इलाका गूंज गया। दीपावली की रात लग रही थी, इसलिए पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर लोग बाहर निकले तो देखा लड़का खून में लथपथ पड़ा है।” मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत थाने और एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक मृत्युंजय की जान जा चुकी थी।
घटना के बाद टाउन डीएसपी-1 राजेश रंजन और कदमकुआं थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने कहा, “प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। मृतक का आपराधिक इतिहास भी रहा है और वह कुछ मामलों में जेल जा चुका है। जिन लोगों ने फायरिंग की है, उनकी पहचान कर ली गई है, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।” पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या में शामिल हमलावरों की पहचान CCTV फुटेज से हो चुकी है, और दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है।
मृतक के पिता ने कहा कि उनके बेटे का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। उन्होंने कुछ नाम कदमकुआं थाने को सौंपे हैं। परिवार का आरोप है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग