बिहार विधान परिषद में सभी विपक्षी MLC सस्पेंड, सभापति ने सदन में बुलाए मार्शल

दरअसल, सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लेकर जो टिप्पणी की थी, राजद उसे महिलाओं का अपमान बताकर लगातार विरोध कर रहा है। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सवाल उठाया कि सदन में हुई तीखी टिप्पणियों पर अब तक स्पष्ट रुख क्यों नहीं आया। इस पर सभापति ने कहा कि दोनों पक्षों से आवेदन मिला है, जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी निष्पक्षता पर किसी को संदेह है तो उन्हें इसका खेद है, लेकिन नियमों के तहत ही कदम उठाए जाएंगे।