नीतीश तो हट गए, क्या अब शराबबंदी भी हटेगी? सीएम सम्राट से मिले अनंत सिंह, बोले- बिकनी चाहिए शराब

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के दौरान अनंत सिंह ने मोकामा क्षेत्र के लिए एक अस्पताल की मांग भी रखी। निशांत को सरकार में कोई पद नहीं मिलने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वह पहले सीखना चाहते हैं। हालांकि, जनता चाहती है कि उन्हें सरकार में भी जिम्मेदारी मिले। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई पद दिया जाता है तो यह अच्छी बात होगी, लेकिन जब वह खुद इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि उनकी उनसे कोई खास जान-पहचान नहीं है।