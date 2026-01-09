मुंगेर में सिर्फ कट्टा नहीं, मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर भी बनेगा, गन फैक्ट्रियों को मिलेगी नई जिंदगी

बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIADA) की करीब आठ एकड़ ज़मीन पर 37 प्राइवेट गन फैक्ट्रियां हैं। अकेले 2001 में, फैक्ट्रियों ने 2-3 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी दी थी। हालांकि, 2016 में भारत की आर्म्स लाइसेंसिंग पॉलिसी में बदलाव के बाद, एक सिविलियन लाइसेंस होल्डर के पास हथियारों की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी गई। इसके अलावा, डुप्लीकेट हथियारों, खासकर देसी कट्टा के पैरेलल प्रोडक्शन और असेंबलिंग की वजह से फैक्ट्री धीरे-धीरे बंद होने लगी। पहले हर हफ़्ते 1,000-1,200 वर्कर काम करते थे, लेकिन अब इसमें करीब 150 वर्कर हैं। इन फैक्ट्रियों में नौकरी गंवाने वाले कई लोगों ने अब राजमिस्त्री या ऑटो ड्राइवर का काम करना शुरू कर दिया है।