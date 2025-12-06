Crime News: पहचान छुपाने के लिए काटी दाढ़ी! मकान मालिक के एक शक ने कैसे पकड़वाया हत्यारे प्रिंसिपल को?

दीपक ने पुलिस को बताया कि वह गुड़िया की बड़ी बहन से एक‑तरफ़ा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन गुड़िया इसका विरोध कर रही थी। इसके बाद उसने 11अगस्त को कोचिंग क्लास जा रही गुड़िया के सिर में गोली मारी और फरार हो गया फरार हो गया। हत्या के बाद वह पहले खगड़िया गया और वहाँ से ट्रेन पकड़कर असम चला गया। इस हत्या का आरोप परिवार के लोगों ने स्कूल के शिक्षक पर लगाया था। नालंदा जिले का रहने वाला दीपक कुमुद बहेरी के एक निजी स्कूल का प्रिंसिपल था। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने स्कूल में आग लगा दी थी।