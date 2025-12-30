30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

शादी के तीन साल बाद पति ने मांगा तलाक… तो पत्नी ने खा लिया जहर, नवादा में 26 साल की नेहा की दर्दनाक मौत

Bihar News: बिहार के नवादा में 26 साल की नेहा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। नेहा की शादी तीन साल पहले आशीष से हुई थी। नेहा की मां का आरोप है कि आशीष उसे परेशान करता था और उसने तलाक की बात भी की थी।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 30, 2025

bihar news

मृतका नेहा की तस्वीर

Bihar News: बिहार के नवादा जिले में एक शादीशुदा महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। यह घटना धमौला थाना क्षेत्र के धरहरा गांव में हुई। जहां 26 साल की नेहा कुमारी की मौत के बाद पूरे गांव में दुख और गुस्से का माहौल है। उसके परिवार वाले इस मौत को आत्महत्या नहीं, बल्कि उत्पीड़न का नतीजा बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि नेहा का पति उसे प्रताड़ित करता था और तलाक की मांग भी की थी, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान थी और जहर खा लिया।

2022 में शादी हुई, शुरू से ही दिक्कतें

मृतक की पहचान धरहरा गांव के रहने वाले रामबालक रविदास की बेटी नेहा कुमारी के रूप में हुई है। नेहा की शादी 2022 में शेखपुरा जिले के सऊदी गांव के रहने वाले जोगी रविदास के बेटे आशीष कुमार से हुई थी। परिवार के मुताबिक, शादी के कुछ ही दिनों बाद नेहा की शादीशुदा जिंदगी में तनाव शुरू हो गया था। शादी के 15 दिन बाद भी उसे ससुराल में स्थायी रूप से रहने नहीं दिया गया।

नेहा ससुराल में चार महीने भी नहीं रह पाई

परिवार के मुताबिक, आशीष कुमार नेहा को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाता था और फिर 10-15 दिन या एक महीने बाद उसे वापस उसके माता-पिता के घर भेज देता था। परिवार का दावा है कि शादी के लगभग तीन सालों में नेहा कुल मिलाकर सिर्फ चार महीने ही ससुराल में रह पाई। इस दौरान उसके पति ने उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया।

बीमारी के दौरान पति ने कोई साथ नहीं दिया

नेहा की मां मीरा देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नेहा का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके पति ने इलाज के दौरान कोई साथ नहीं दिया। वह न तो अस्पताल आया, न ही इलाज के लिए पैसे दिए और न ही उसका हालचाल जानने के लिए फोन तक किया। इलाज और देखभाल का पूरा खर्च उसके माता-पिता को उठाना पड़ा। इस बात का नेहा पर बहुत गहरा असर हुआ।

पंचायत बेअसर, तलाक की बात ने नेहा को तोड़ दिया

मामले को सुलझाने के लिए गांव स्तर पर पंचायत भी बुलाई गई थी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। पंचायत के बाद पति-पत्नी के बीच तलाक की बात शुरू हो गई। उसके परिवार का कहना है कि तलाक की बात सुनकर नेहा गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। वह अक्सर शिकायत करती थी कि उसका पति उससे बात नहीं करता, उसके साथ मारपीट करता है, और उसके खाने-पीने या सेहत का ख्याल नहीं रखता।

उसके परिवार के अनुसार, जब नेहा को ससुराल वापस जाने के लिए कहा गया, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। इस मानसिक दबाव और उत्पीड़न से परेशान होकर नेहा ने अपने माता-पिता के घर एक बंद कमरे में जहर खा लिया। इससे पहले कि परिवार वाले उसकी मदद कर पाते, उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई।

पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू

घटना की जानकारी मिलते ही धमौल थाने के इंचार्ज हिमांशु कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की मां मीरा देवी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने पति आशीष कुमार और अन्य पर तलाक के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

थाना इंचार्ज ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों के बारे में स्थिति साफ हो जाएगी। दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

बिहार में ठंड का टॉर्चर! 29 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, नए साल पर बारिश की चेतावनी, जानें 3 जनवरी तक का हाल
पटना
Dense Fog and Cold Wave Grip (फोटो सोर्स : Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

30 Dec 2025 02:22 pm

Published on:

30 Dec 2025 02:13 pm

Hindi News / Bihar / Patna / शादी के तीन साल बाद पति ने मांगा तलाक… तो पत्नी ने खा लिया जहर, नवादा में 26 साल की नेहा की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.