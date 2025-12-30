शादी के तीन साल बाद पति ने मांगा तलाक… तो पत्नी ने खा लिया जहर, नवादा में 26 साल की नेहा की दर्दनाक मौत

मृतका नेहा की तस्वीर
Bihar News: बिहार के नवादा जिले में एक शादीशुदा महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। यह घटना धमौला थाना क्षेत्र के धरहरा गांव में हुई। जहां 26 साल की नेहा कुमारी की मौत के बाद पूरे गांव में दुख और गुस्से का माहौल है। उसके परिवार वाले इस मौत को आत्महत्या नहीं, बल्कि उत्पीड़न का नतीजा बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि नेहा का पति उसे प्रताड़ित करता था और तलाक की मांग भी की थी, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान थी और जहर खा लिया।
मृतक की पहचान धरहरा गांव के रहने वाले रामबालक रविदास की बेटी नेहा कुमारी के रूप में हुई है। नेहा की शादी 2022 में शेखपुरा जिले के सऊदी गांव के रहने वाले जोगी रविदास के बेटे आशीष कुमार से हुई थी। परिवार के मुताबिक, शादी के कुछ ही दिनों बाद नेहा की शादीशुदा जिंदगी में तनाव शुरू हो गया था। शादी के 15 दिन बाद भी उसे ससुराल में स्थायी रूप से रहने नहीं दिया गया।
परिवार के मुताबिक, आशीष कुमार नेहा को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाता था और फिर 10-15 दिन या एक महीने बाद उसे वापस उसके माता-पिता के घर भेज देता था। परिवार का दावा है कि शादी के लगभग तीन सालों में नेहा कुल मिलाकर सिर्फ चार महीने ही ससुराल में रह पाई। इस दौरान उसके पति ने उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया।
नेहा की मां मीरा देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नेहा का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके पति ने इलाज के दौरान कोई साथ नहीं दिया। वह न तो अस्पताल आया, न ही इलाज के लिए पैसे दिए और न ही उसका हालचाल जानने के लिए फोन तक किया। इलाज और देखभाल का पूरा खर्च उसके माता-पिता को उठाना पड़ा। इस बात का नेहा पर बहुत गहरा असर हुआ।
मामले को सुलझाने के लिए गांव स्तर पर पंचायत भी बुलाई गई थी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। पंचायत के बाद पति-पत्नी के बीच तलाक की बात शुरू हो गई। उसके परिवार का कहना है कि तलाक की बात सुनकर नेहा गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। वह अक्सर शिकायत करती थी कि उसका पति उससे बात नहीं करता, उसके साथ मारपीट करता है, और उसके खाने-पीने या सेहत का ख्याल नहीं रखता।
उसके परिवार के अनुसार, जब नेहा को ससुराल वापस जाने के लिए कहा गया, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। इस मानसिक दबाव और उत्पीड़न से परेशान होकर नेहा ने अपने माता-पिता के घर एक बंद कमरे में जहर खा लिया। इससे पहले कि परिवार वाले उसकी मदद कर पाते, उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही धमौल थाने के इंचार्ज हिमांशु कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की मां मीरा देवी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने पति आशीष कुमार और अन्य पर तलाक के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
थाना इंचार्ज ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों के बारे में स्थिति साफ हो जाएगी। दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
