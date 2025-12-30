शादी के तीन साल बाद पति ने मांगा तलाक… तो पत्नी ने खा लिया जहर, नवादा में 26 साल की नेहा की दर्दनाक मौत

Bihar News: बिहार के नवादा जिले में एक शादीशुदा महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। यह घटना धमौला थाना क्षेत्र के धरहरा गांव में हुई। जहां 26 साल की नेहा कुमारी की मौत के बाद पूरे गांव में दुख और गुस्से का माहौल है। उसके परिवार वाले इस मौत को आत्महत्या नहीं, बल्कि उत्पीड़न का नतीजा बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि नेहा का पति उसे प्रताड़ित करता था और तलाक की मांग भी की थी, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान थी और जहर खा लिया।