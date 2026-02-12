NEET छात्रा केस में नहीं मैच हुआ 25 लोगों का DNA, अब 10 करीबियों का भी होगा टेस्ट

घटना के बाद से जांच की रफ्तार और उसके शुरुआती कदमों पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने भी माना कि कुछ लेवल पर चूक हुई, जिसके बाद संबंधित पुलिस स्टेशनों पर कार्रवाई की गई। परिवार ने तो केस पर दबाव बनाने और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिशों का भी आरोप लगाया। इसलिए डिपार्टमेंट अब कोई ढिलाई दिखाने के मूड में नहीं है। अगर आगे चल कर CBI जांच अपने हाथ में लेती है और शुरुआती जांच में कमियां सामने आती हैं, तो डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। इस क्लीन चिट के लिए, उन लिंक्स की भी जांच की जा रही है जिन्हें पहले सुसाइड बताकर खारिज कर दिया गया था।