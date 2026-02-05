‘I AM ALONE…’ NEET छात्रा की डायरी ने खोले कई राज! स्पर्म मिलने की पुष्टि के बाद SIT ने माना- रेप हुआ था, पर आरोपी का पता नहीं

SIT के अनुसार, छात्रा नियमित रूप से अपनी डायरी लिखती थी। इसमें उसने अपने परिवार, दोस्तों, भाई और निजी जीवन से जुड़े अनुभव लिखे थे। जांच में पता चला कि छात्रा लंबे समय से गहरे अकेलेपन और मानसिक तनाव से जूझ रही थी। डायरी में बार-बार ‘I AM ALONE’ जैसे वाक्य लिखे जाने को SIT ने किसी एक दिन की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे इमोशनल स्ट्रेस का संकेत माना है। SIT का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, परिवार से दूरी और निजी जीवन में कुछ झगड़े उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर रहे थे।