नीतीश दिल्ली रवाना, निशांत ने संभाली जेडीयू की कमान; विधायकों संग अहम बैठक से तेज हुई सियासत

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बैठक में आज पार्टी के कई विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार के साथ-साथ नागेन्द्र राउत (सुरसंड), सतीश शाह (लौकाहा), मनोज कुशवाहा (मीनापुर), राज कुमार राय (हसनपुर), मनोरंजन सिंह (एकमा), ऋतुराज (घोसी), रुहैल रंजन (इस्लामपुर), राहुल सिंह (डुमरांव), मंजरी मृणाल (वारिसनगर), चेतन आनंद (नवीनगर), शुभानंद मुकेश (कहलगांव) और आदित्य कुमार (सकरा) मौजूद थे।