हिजाब विवाद में उतरे नीतीश कुमार के इकलौते मुस्लिम मंत्री, कहा- यह बेटी जैसा स्नेह…

यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। इसी दौरान नुसरत नाम की एक महिला डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंचीं। मुख्यमंत्री ने पहले उन्हें नियुक्ति पत्र दिया, फिर बातचीत के दौरान उनके हिजाब की ओर इशारा करते हुए सवाल किया कि यह क्या है। महिला के जवाब देने के बाद मुख्यमंत्री ने हिजाब हटाने की बात कही और खुद अपने हाथ से हिजाब हटा दिया। कुछ पल के लिए महिला असहज नजर आई और मंच पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया भी कैमरे में कैद हो गई। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद राजनीतिक विवाद ने तूल पकड़ लिया।