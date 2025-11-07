OBC-EBC का गणित ही यहां जीत का फार्मूला, महागठबंधन की गांठ में औरंगाबाद

अमस से सूगी गांव तक बेरोजगारी और गरीबी साफ झलकती है। बच्चे बिना जूते स्कूल जाते हैं और सरकारी स्कूल में मिलने वाले भोजन से खुश हैं। गरीबी की कहानी को पूरा करते हुए आगे सूगी गांव में सरिता और कविता दो महिलाओं ने बताया कि रोजगार नहीं होने से कमर टूटी हुई है। यहां बच्चे नाले में से मच्छी लेकर आ रहे थे, उन्हें दिखाते हुए कहती हैं, 'मच्छी खाकर गुजारा करना पड़ता है। 350 रुपए दिहाड़ी मिलती है,वो भी रोज कहां…। वोट में सब आते है, गरियाते हैं… पर वोट खत्म होने के बाद कोई खबर नहीं लेता है। रोजगार मिल जाए तो सभी समस्या का समधान हो।'