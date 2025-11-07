Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

OBC-EBC का गणित ही यहां जीत का फार्मूला, महागठबंधन की गांठ में औरंगाबाद

Bihar assembly elections: औरंगाबाद की राजनीति में ओबीसी और ईबीसी फैक्टर अहम भूमिका निभाता है। जिले की कई सीटों पर महागठबंधन इस बार प्रभावी असर दिखा रहा है। पढ़ें रतन दवे की ये रिपोर्ट ...

2 min read
Google source verification

पटना

image

Pushpankar Piyush

image

Ratan Dave

Nov 07, 2025

Tejashwi Yadav

तेजस्वी यादव (फोटो- एएनआई)

Bihar assembly elections: दक्षिण बिहार का औरंगाबाद चुनावी जंग का केंद्र बन गया है। छह विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का असर दिख रहा है, जहां जातिगत समीकरण जीत का प्रमुख आधार बने हुए हैं। एनडीए अब मोदी फैक्टर को मजबूत हथियार बनाकर मुकाबले में उतर रही है। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली से जोश भरा, वहीं 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा तय है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा।

गया में भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का रोड शो और औरंगाबाद में राहुल गांधी की रैली से चुनावी हवा गरम है। कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शंकर सिंह हैट्रिक की उम्मीद में हैं, जबकि भाजपा ने त्रिविक्रम नारायण सिंह को उतारा है। कांग्रेस उन्हें 'पैराशूट प्रत्याशी' कह रही है, तो भाजपा इसे कांग्रेस की 'बेचैनी' बता रही है। मेडिकल कॉलेज की मांग और रोजगार की कमी यहां प्रमुख मुद्दे हैं।

जातिगत फैक्टर कर रहा निर्णायक काम

औरंगाबाद के सामाजिक समीकरण में महागठबंधन को पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक और राजपूत समुदायों का समर्थन मिल रहा है। एनडीए के लिए यह जातिगत जोड़-तोड़ बड़ी चुनौती बना है। एनडीए ने छह में से दो सीटें भाजपा, दो जदयू, एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एक लोजपा (आर) को दी हैं, जबकि महागठबंधन ने दो कांग्रेस और चार राजद प्रत्याशी उतारे हैं। पूरा गणित जातिगत संतुलन पर आधारित है।

रोजगार और गरीबी बड़ा मुद्दा

अमस से सूगी गांव तक बेरोजगारी और गरीबी साफ झलकती है। बच्चे बिना जूते स्कूल जाते हैं और सरकारी स्कूल में मिलने वाले भोजन से खुश हैं। गरीबी की कहानी को पूरा करते हुए आगे सूगी गांव में सरिता और कविता दो महिलाओं ने बताया कि रोजगार नहीं होने से कमर टूटी हुई है। यहां बच्चे नाले में से मच्छी लेकर आ रहे थे, उन्हें दिखाते हुए कहती हैं, 'मच्छी खाकर गुजारा करना पड़ता है। 350 रुपए दिहाड़ी मिलती है,वो भी रोज कहां…। वोट में सब आते है, गरियाते हैं… पर वोट खत्म होने के बाद कोई खबर नहीं लेता है। रोजगार मिल जाए तो सभी समस्या का समधान हो।'

वोटर खुलकर बोल रहे हैं

दक्षिण बिहार में वोटर बड़ा मुखर और खुला है। बात करने में न महिलाओं को झिझक है न बड़े-बुजुर्गों को। राहुल गांधी की सभा में आकर जो जहां बैठ गया, वहां बैठ गया। महिलाओं और पुरुषों की उपस्थिति समान रूप से देखी गई। लोगों ने नेताओं की बातों को ध्यान से सुना और शांतिपूर्वक लौट गई। सुरक्षा बल भी संयमित रहे। आम जनता में नेताओं से ज्यादा आकर्षण हेलीकॉप्टर देखने का था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

07 Nov 2025 06:34 am

Published on:

07 Nov 2025 06:33 am

Hindi News / Bihar / Patna / OBC-EBC का गणित ही यहां जीत का फार्मूला, महागठबंधन की गांठ में औरंगाबाद

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election: बुरे फंसे RJD विधायक भाई वीरेंद्र, मतदान केंद्र पर दारोगा को धमकी देना पड़ा महंगा, FIR दर्ज

पटना

बिहार में रिकार्ड वोटिंग से गदगद हुए तेजस्वी यादव, बोले- बदलाव की लहर दिखाई, 20 साल के अंधकार का होगा अंत

तेजस्वी यादव
पटना

बिहार चुनाव: रिकॉर्ड वोटिंग से मुख्य चुनाव आयुक्त हुए खुश, जानिए क्या बोले ज्ञानेश कुमार

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
पटना

Bihar Elections:अमित शाह पूर्णिया में करेंगे रोड शो, योगी की रक्सौल में रैली, चिराग का दावा NDA जीतेगा

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.