मणिकर्णिका घाट तोड़ जाने पर भड़के पप्पू यादव, कहा- महमूद गजनवी के असली अनुयायी मोदी…

दरअसल, मणिकर्णिका घाट पर 25 करोड़ रुपये का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला पीएम मोदी ने 2023 में रखी थी। बाढ़ और पानी के बढ़ते स्तर के कारण डेढ़ साल तक काम रुका रहा, लेकिन अब इसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में, घाट के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया है, और मलबा बड़ी नावों से गंगा नदी के पार ले जाया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार, यह तोड़फोड़ "अवैध या सांस्कृतिक विनाश" नहीं है, बल्कि एक डिजाइन-आधारित पुनर्निर्माण है, जिसके तहत संरचनाओं का रेनोवेशन किया जा रहा है।