बिहार: पटना में दिनदहाड़े अपराधियों ने कलेक्शन एजेंट को लूटा, गन प्वाइंट पर 5.5 लाख लेकर फरार

कलेक्शन एजेंट मनोज कुमार। फोटो-पत्रिका
पटना के बेऊर थाना क्षेत्र में शनिवार को अपराधियों ने दिन‑दहाड़े कलेक्शन एजेंट मनोज कुमार से साढ़े पाँच लाख रुपये लूट कर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, बाइक पर सवार दो अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से भाग निकले। स्थानीय लोगों के अनुसार, मनोज एक निजी कंपनी का कलेक्शन लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। जब वे बेऊर मोड़ के पास पहुँचे, तभी हथियारबंद मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उन्हें रोक कर नकद‑भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। घटना के बाद दोनों अपराधी एनएच की ओर भाग निकले।
बेऊर थाना को सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आस‑पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा करती है कि अपराधियों की पहचान हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और जल्द ही आरोपियों को पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने भी घटना की पुष्टि की है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और सभी संबंधित थानों को अलर्ट जारी कर दिया गया है।
