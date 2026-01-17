Patna Crime News: पटना की पॉश कॉलोनी में खूनी खेल! रिटायर्ड शिक्षिका की गला रेतकर हत्या

पटना में एक महिला की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कम मच गया है। यह घटना शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के स्थित AG कॉलोनी पार्क के पास की है। मामले की सूचना मिलने पर पटना पुलिस के सीनियर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की छानबीन कर रहे हैं। मृतका की पहचान रिटायर्ड शिक्षिका माधवी कुमारी (78) के रूप में हुई है। महिला के दो बेटे हैं। दोनों पटना से बाहर रहते हैं। महिला पूरे बिल्डिंग में अकेले रहती थी। शुक्रवार की रात भी महिला बिल्डिंग में अकेले थी। इसी दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया।