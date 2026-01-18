सम्राट बोले- डीजीपी कर रहे निगरानी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तेजस्वी का तंज, डबल इंजन सरकार अपराधियों का हथियार बनी

इधर, छात्रा की मौत के बाद पटना में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन, घटना के दस दिन बाद भी पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं किया है। विवाद बढ़ने पर पुलिस दावा करती रही कि मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज में यौन उत्पीड़न का कोई संकेत नहीं मिला। पटना पुलिस ने 13 जनवरी को एक बयान में कहा था, "डॉक्टरों को यौन उत्पीड़न के कोई संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस ने दावा किया कि लड़की ने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां खाई थीं और उसे टाइफाइड था। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस बीच, रविवार को मृतक के परिवार वालों ने हॉस्टल वार्डन, डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मामले को दबाने का आरोप लगाया।