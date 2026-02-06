पटना गर्ल्स हॉस्टल केस: “नाम बताइए, मंत्री या मंत्री का बेटा हुआ तो 24 घंटे में जेल भेजूंगा” सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी को दी खुली चुनौती

राबड़ी देवी ने गुरूवार को घटना में क्रमवार गलती गिनाते हुए कहा था कि घटना के बाद पुलिस पूरे मामले को रफा दफा करने के उदेश्य से केस नहीं दर्ज की। परिजनों ने जब पूरे मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो भी पुलिस ने इस मामले में अपनी सक्रियता नहीं दिखायी। पुलिस पूरे मामले को आत्म हत्या करार देने में लगी रही। पीड़िता की मौत के बाद पोस्मार्टम में रेप की संभावना सामने आने पर डॉक्टर को ही गलत साबित करने का प्रयास किया जाने लगा। पुलिस पर जब दबाव बढ़ा तो पटना पुलिस से मामले को लेकर एसआईटी को दे दिया गया। लेकिन, चित्रगुप्त नगर थाना की प्रभारी को इस केस में सक्रियता बनी रही। एसआईटी की भूमिका पर सवाल खड़े हुए तो पूरा मामले को रफा दफा करने के लिए केस को सीबीआई को दे दिया गया।